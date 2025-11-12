Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la DSA-220 en el acceso a la travesía de Cristóbal.

La Junta mejora la travesía de dos de sus carreteras en la localidad de Cristóbal

Ha llevado a cabo el proyecto de «Humanización» en la SA-220, de Béjar a Ciudad Rodrigo, y en la SA-214, de Cristóbal a Guijuelo

Cristóbal

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:17

La Junta de Castilla y León ha llevado a cabo el proyecto de mejora de las dos travesías de carreteras de su titularidad en la localidad de Cristóbal con el objetivo de reforzar la seguridad. Se trata de una intervención incluida dentro del plan de «Humanización» de travesías, que se ha llevado a cabo en las travesías de las carreteras SA-220, de Béjar a Ciudad Rodrigo, y la SA-214, de Cristóbal a Guijuelo.

Se trata de vías de notable importancia ya que suponen uno de los accesos más destacados a la Sierra de Francia desde las zonas de Béjar y Guijuelo. La intervención tenía un presupuesto cercano al millón de euros, incluyendo las actuaciones en otras tres localidades (Pedrosillo el Ralo, La Vellés y Macotera).

En el caso de la SA-214, se perseguía el objetivo de acondicionar la calzada y aceras para solucionar la evacuación de aguas pluviales y garantizar la accesibilidad de los usuarios a la parada del autobús. De hecho, además de mejorar el drenaje, se ha iluminado la marquesina del autobús, mejorando las prestaciones del servicio.

En el caso de la SA-220, los trabajos han consistido fundamentalmente en la construcción de aceras para favorecer la accesibilidad, además de adecuar la plataforma para la parada del autobús y facilitar el estacionamiento en los arcenes que, hasta ahora, en de tierra pero que se han integrado en el entramado urbano con esta actuación.

El asfalto se ha visto mejorado también, así como la señalización horizontal y vertical. De igual manera, ambas carreteras cuentan también con los denominados «radares pedagógicos», que advierten al conductor sobre la velocidad a la que está accediendo a la travesía. De este modo, señala la Junta: «se verá incrementada la seguridad vial, la movilidad sostenible y la calidad ambiental en el medio urbano con menores niveles de ruido».

Esta inversión, incluyendo los otros tres municipios, se incluye dentro de los nueve millones de euros del proyecto global para humanizar tramos de competencia autonómica en las nueve provincias de la comunidad y que llegará a 30 municipios de toda Castilla y León. Estas propuestas están cofinanciadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Últimos trabajos de mejora en la carretera SA-214, que en Cristóbal lleva el nombre de avenida de Adolfo Suárez.
Imagen principal - Últimos trabajos de mejora en la carretera SA-214, que en Cristóbal lleva el nombre de avenida de Adolfo Suárez.

