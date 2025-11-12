Los trabajos de la Villa Romana de Saelices avanzan a buen ritmo Se trabaja actualmente en el aula arqueológica y, próximamente, se iniciará la recuperación del yacimiento

La futura Villa de Romana de Saelices el Chico sigue avanzando en su proceso de recuperación. A los trabajos ya iniciados para la construcción del aula arqueológica 'La Quimera', se suman dos recientes adjudicaciones: por un lado, la relativa a la experiencia turística inmersiva con realidad aumentada y realidad virtual, y por otro, las obras de recuperación, restauración y excavación del propio yacimientos.

Con respecto a la experiencia virtual, ya se ha formalizado el contrato con la empresa y la inversión será de 90.992 euros, IVA incluido, y cuatro meses de duración para llevar a cabo este proyecto. En concreto, el contrato detalla el suministro, la instalación, puesta de servicio y soporte de las herramientas, contenidos, archivos y todos los elementos necesarios para crear una experiencia turística inmersiva en el aula arqueológica 'La Quimera' y la villa romana, así como instaurar una estrategia de comunicación digital. Una de las apuestas de esta Villa Romana es el uso de elementos innovadoras en museología, como pueden reconstrucción virtual y autómatas, entre otros, que complementen una visita más tradicional con los diferentes paneles.

Estos elementos de inmersión se ubicarán en el aula arqueológica que actualmente está en construcción. Desde el mes de agosto, los trabajos se centran en volver a dar vida a una antigua edificación contigua a la iglesia del municipio. Unos trabajos que avanzan a buen ritmo y que suponen una de las piezas angulares de este proyecto ya que mostrará al visitante, de forma accesible y atractiva todos los hallazgos y excavaciones realizadas en los últimos años, que han ido conformando lo que supone esta relevante Villa Romana. La inversión en esta parcela alcanza los 206.910 euros, IVA incluido, y aún quedan más de cuatro meses de plazo de los siete iniciales con los que contaba la empresa encargada de los mismos.

Finalmente, la otra pata fundamental se centra en el propio yacimiento en sí. El Consistorio de Saelices el Chico ha adjudicado las labores de recuperación de este espacio por un montante de 135.000 euros y que tendrán cinco meses de duración. En este caso, la supervisión del personal necesario para llevar a cabo las excavaciones estará bajo la coordinación y dirección técnica de la arqueóloga municipal Concepción Martín, quién es titular del permiso de actuaciones arqueológicas concedido por la Junta de Castilla y León.

El yacimiento de Saelices el Chico, punto principal del Parque Arqueológico, es un asentamiento romano con una ocupación continua a lo largo de la historia que fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica en 1997. A lo largo de las tres campañas (1995-1996; 2004-2006; 2007-2009) se excavaron aproximadamente unos 1700 metros cuadrados, sin embargo, la crisis económica paralizo estos trabajos.

Las labores de recuperación contemplan dos fases. Una primera con el desbroce de la zona, retirada de la tierra de los restos arqueológicos de la villa romana, hallados en las tres campañas de excavaciones desarrolladas en el yacimiento, limpieza y refresco de cortes estratigráficos, limpieza de estructuras, y trabajos de consolidación y restauración.

En la segunda, se propone la excavación de las habitaciones correspondientes a la parte sur del área residencial, completar la planimetría del ninfeo y de las termas, junto con otro tipo de trabajos para garantizar la preservación del conjunto.