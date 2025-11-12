Daniel Cuesta anunciará la Semana Santa de 2026 en un pregón que cambiará su día más tradicional El joven jesuita pronunciará su discurso el jueves, 19 de marzo, en el Teatro Liceo, en vez de el último martes de Cuaresma

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:39

El presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández, ha designado al sacerdote jesuita Daniel Cuesta Gómez como nuevo pregonero de la Semana Santa de Salamanca de 2026. Ya fue pregonero de la Semana Santa Joven de Salamanca.

Jesuita desde el año 2007, ordenado sacerdote el 26 de junio de 2021. Inició sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid, graduándose por la Universidad de Salamanca (donde obtuvo el Premio Extraordinario de Grado).

Durante su intervención, Hernández también ha avanzado que el pregón se celebrará el jueves, 19 de marzo, y se rompe con el tradicional día del último martes de Cuaresma. La razón es que el jesuita ya tenía comprometida esa semana por unos ejercicios espirituales.

Graduado en Humanidades por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde realizó también el Máster de formación del profesorado. Estudió el Bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (obteniendo el Premio Extraordinario de Baccalaureatus en Theologia) para terminar licenciándose en Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Durante su formación ha trabajado principalmente en pastoral juvenil y universitaria, aunque también ha colaborado con las obras sociales de la Compañía de Jesús. Ha publicado diversos artículos relacionados con el mundo del Arte, la Historia y la Espiritualidad.

Su gran línea de trabajo ha sido siempre la Semana Santa, destacando sus libros Passionis Imago. Contribución de la Compañía de Jesús a la configuración de la iconografía procesional vallisoletana (Universidad Pontificia de Salamanca, 2016); Los Evangelios Apócrifos en la Semana Santa de Sevilla (Ediciones Alfar, 2019); La «Esencia», castellano y andaluz en la expresión sacra: Valladolid, Sevilla y Segovia (Diputación Provincial de Segovia, 2019); La procesión por dentro. En busca de una espiritualidad cofrade (Mensajero, 2019), Luces y sombras de la religiosidad popular (Mensajero, 2021) y La religiosidad popular. Lugar teológico para la nueva evangelización (Mensajero, 2024). Actualmente reside entre Santiago de Compostela y Vigo donde trabaja fundamentalmente en pastoral juvenil y universitaria.

Principales actos de la Cuaresma

Hernández también ha avanzado los principales actos de la Cuaresma:

EXPOSICIÓN EN CC EL TORMES.

EXPOSICIÓN. LOS GUARDIANES DE LA TUMBA DE JESÚS.

(JUNTO CON HDAD. FRANCISCANA).

VÍA CRUCIS DE LA JUNTA DE SEMANA SANTA.

SIB CATEDRAL. 21 febrero

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE SALAMANCA EN SEGOVIA.

28 febrero

CONCIERTO DANI DE BAZA.

TEATRO LICEO. 06 marzo

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE ALCALÁ DE HENARES EN SALAMANCA.

7 marzo

MISERERE DE DOYAGUE.

SIB CATEDRAL. 8 marzo

CONCIERTO DE ÓRGANO.

SIB CATEDRAL. 13 marzo

CONCIERTO CORALES.

SIB CATEDRAL. 17 marzo

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA.

TEATRO LICEO. 19 marzo

PRESENTACIÓN CHRISTUS.

24 marzo