Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 5 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:00
La Junta abre un expediente de infracción contra el vecino que derribó las ruinas del castillo de la Torre Mocha
La fase está aún en periodo de recabar toda la información que sea necesaria. El caso será remitido en breve a la Fiscalía para que determine si hay o no delito penal
La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino
El presunto delincuente habría robado el material de una planta fotovoltaica
Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
El juicio ha sido suspendido tras la incomparecencia de la acusada. La Fiscalía le pide 11 meses de prisión y alejamiento e incomunicación respecto al perjudicado. Los hechos tuvieron lugar en 2023 en el domicilio que ambos compartían, en la comarca de Alba
Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca
La AEMET ha englobado a toda la provincia, pero por diferentes agentes meteorológicos
La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea
La Plataforma PUENTE eleva esta petición, que cumple 25 años, a Bruselas
Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
Este polvorín se ubicaría dentro de los terrenos de la mina de Barruecopardo, pero el Ayuntamiento ya ha comunicado a la empresa su negativa a otorgar la licencia
Junta y Diputación trabajan en mejorar la depuración de 164 municipios de Salamanca
El presidente de la institución provincial y el delegado territorial visitan la estación depuradora de Linares de Riofrío, que se ha puesto en servicio este verano con cerca de 600.000 euros de inversión
Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables»
La Comisión Europea ha denegado la autorización tras el informe de Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
La Universidad de Salamanca crea la nueva Cátedra de Empresa Familiar Albia
La Cátedra estará adscrita al Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la USAL
El arte más joven y actual llega a La Salina repleto de ilusión y valentía
La sala de exposiciones de la Diputación acoge hasta el 30 de noviembre las obras premiadas y seleccionadas en el XXVIII Certamen de Pintura «Jóvenes Pintores» de la Fundación GACETA
Una tromba de agua y viento sacude Salamanca a mediodía: rachas de 64 km/h y 5 litros en una hora
La tormenta ha coincidido con la salida de los niños de los colegios a las dos de la tarde y ha complicado la circulación en las grandes avenidas
El PSOE propone recuperar el Mercado Central como «corazón vivo» de Salamanca
Los socialistas presentarán en el Pleno municipal una moción para revitalizar el espacio con un proyecto que combine comercio tradicional, gastronomía y cultura
Un Botánico renovado para el próximo verano: con visita virtual al pasado, más verde y más iluminación nocturna
Carbayo presenta un proyecto de 192.723 euros para impulsar los atractivos del parque arqueológico
La Fiscalía acusa al gerente de una obra de quedarse con una retroexcavadora cuando perdió la adjudicación
El Ministerio Público le reclama un año de prisión y el abono del valor de la máquina, adquirida por 22.500 euros en el año 2001. Los hechos ocurrieron a finales de 2018, cuando el acusado fue relevado de los trabajos en un céntrico solar de Salamanca
Tres partidos de sanción para Dani Romo por sus protestas en el choque ante el Mojados
El técnico del CD Guijuelo fue expulsado, por segunda vez este curso, en el último encuentro liguero y no podrá sentarse frente al Júpiter Leonés, Mirandés B y el filial de Unionistas