Deniegan a Joselito que pueda declarar que su jamón tiene «propiedades saludables» La Comisión Europea ha denegado la autorización tras el informe de Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

La Gaceta Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:26

La Comisión Europea (CE) en el Reglamento 2025/2222 que este miércoles publica el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha denegado a la empresa Cárnicas Joselito, con sede en Guijuelo, que pueda declarar que el consumo de su jamón tiene «propiedades saludables».

En la normativa, la CE expone que las declaraciones de propiedades saludables en los alimentos está prohibida, salvo que la Comisión las autorice con arreglo al Reglamento 1924/2006 y se incluyan en una lista de la Unión Europea (UE) de declaraciones de propiedades permitidas.

Joselito pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Aesan) que emitiera un dictamen sobre «el fundamento científico de una declaración de propiedades saludables relativa a su jamón» como «la reducción de la concentración de colesterol LDL en sangre o de la presión arterial, y la reducción del riesgo de cardiopatía coronaria».

Joselito asociaba la ingesta de su jamón a «un beneficio para la salud, al provocar un aumento de las sustancias antioxidantes en el organismo, reducir la presión arterial y los triglicéridos plasmáticos, producir una disminución del estrés oxidativo y causar un efecto preventivo respecto a enfermedades relacionadas con el aparato cardiovascular y los intestinos».

Tras solicitar la Aesan una aclaración a Cárnicas Joselito, la firma especificó más adelante que la enfermedad cardiovascular en cuestión era, «en particular, la ateroesclerosis».

En julio de 2024, la Aesan, en un dictamen científico, concluyó que «no se había establecido una relación causa-efecto entre el consumo de jamón Joselito y la reducción de la concentración de colesterol LDL en sangre o de la presión arterial».

La CE, tras la publicación de dicho dictamen y al no haber recibido ninguna observación de Cárnicas Joselito sobre su contenido, ha denegado la autorización de una declaración de propiedades saludables de este alimento, según el reglamento publicado.