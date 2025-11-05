La Fiscalía acusa al gerente de una obra de quedarse con una retroexcavadora cuando perdió la adjudicación El Ministerio Público le reclama un año de prisión y el abono del valor de la máquina, adquirida por 22.500 euros en el año 2001. Los hechos ocurrieron a finales de 2018, cuando el acusado fue relevado de los trabajos en un céntrico solar de Salamanca

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha acogido este miércoles la vista preliminar.

M. C. SALAMANCA Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

La Fiscalía solicita un año de prisión y la correspondiente indemnización para un empresario del sector de la construcción acusado de apropiación indebida por quedarse, presuntamente, con una mini retroexcavadora durante unos trabajos en Salamanca capital.

Según el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Público, los hechos se remontan al mes de noviembre de 2018, cuando el acusado, al menos por aquel entonces gerente de una empresa de construcción, realizaba labores de limpieza en un solar del centro de la ciudad.

La adjudicación de la obra recayó finalmente en otra empresa, pero, según sostiene el Ministerio Público, el procesado se habría quedado con la máquina, que fue adquirida en el año 2001 por un importe de 22.500 euros, sin devolverla a su legítimo propietario.

El caso ha vuelto este miércoles por la mañana a los Juzgados de Colón, en concreto al Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca, con la celebración de la audiencia preliminar, un trámite que apenas ha durado unos minutos y en el que no se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes, informan fuentes del caso a LA GACETA.

De este modo, el procedimiento continuará su curso para dilucidar si el acusado actuó de manera ilícita apropiándose de la maquinaria, que formaba parte del material utilizado durante la ejecución inicial de los trabajos en el solar.

El representante del Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida y reclama, además de la pena de prisión, el abono del valor de tasación de la máquina en cuestión.