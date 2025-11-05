Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Material que llevada el hombre en el maletero del coche. Guardia Civil

La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino

El presunto delincuente habría robado el material de una planta fotovoltaica

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Villarino y de la Patrulla Fiscal de Vitigudino han interceptado en Vitigudino un vehículo en cuyo maletero se ocultaban 180 kilogramos de cableado de cobre, distribuidos en nueve bolsas de basura.

El coche estaba ocupado por un ciudadano de nacionalidad búlgara, según ha informado la Guardia Civil a través de Instagram.

Gracias a los indicios hallados durante la inspección, los agentes pudieron determinar que el material procedía de las obras de una planta fotovoltaica cercana al lugar de la intervención.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil procedió a investigar al conductor como presunto autor de un delito de hurto, así como a incautar el cobre sustraído.

