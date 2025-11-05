Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del proyecto del puente que uniría ambos lados de la frontera ARCHIVO

La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea

La Plataforma PUENTE eleva esta petición, que cumple 25 años, a Bruselas

D. Sánchez

Masueco

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

La Plataforma de Unión Entre Territorios, PUENTE, ha acudido a la Comisión Europea, para trasladar la reivindicación del proyecto construcción de un paso fronterizo en Las Arribes del Duero, entre los municipios de Masueco y Ventozelo, en Portugal, según informa la agencia Europa Press.

Este colectivo, que cumple en este año su 25 aniversario reivindicando esta petición señala que esta construcción es básica para el «desarrollo de estas comarcas, que agonizan entre la despoblación y el olvido de las administraciones públicas» y que es «una de las zonas más deprimidas y marginadas de España».

Así mismo, desde PUENTE recuerdan que existen «50 kilómetros a lo largo de la frontera con Portugal, en los que no hay un paso fronterizo alguno» y que los existentes no permiten el paso de vehículos de más de 16 toneladas. Para el colectivo, esta infraestructura «lograría establecer una comunicación directa entre el noroeste de la provincia de Salamanca con el nordeste trasmontano de Portugal y la IP-4 Bragança-Oporto a través de la vía rápida portuguesa IC-5, que discurre paralela a la frontera».

Finalmente, desde la asociación lamentan «la dejadez de los políticos de la región, que han desviado fondos europeos destinados a zonas desfavorecidas», y ponen de ejemplo los acuerdos para los otros puentes similares que se harán en Extremadura y Andalucía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
  2. 2 La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca
  3. 3 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  4. 4 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca
  5. 5 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  6. 6 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  7. 7 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  8. 8 Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal
  9. 9 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y...»
  10. 10 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea

La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea