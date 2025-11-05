La creación de un puente que una las Arribes y Portugal llega a la Unión Europea La Plataforma PUENTE eleva esta petición, que cumple 25 años, a Bruselas

D. Sánchez Masueco Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:46

La Plataforma de Unión Entre Territorios, PUENTE, ha acudido a la Comisión Europea, para trasladar la reivindicación del proyecto construcción de un paso fronterizo en Las Arribes del Duero, entre los municipios de Masueco y Ventozelo, en Portugal, según informa la agencia Europa Press.

Este colectivo, que cumple en este año su 25 aniversario reivindicando esta petición señala que esta construcción es básica para el «desarrollo de estas comarcas, que agonizan entre la despoblación y el olvido de las administraciones públicas» y que es «una de las zonas más deprimidas y marginadas de España».

Así mismo, desde PUENTE recuerdan que existen «50 kilómetros a lo largo de la frontera con Portugal, en los que no hay un paso fronterizo alguno» y que los existentes no permiten el paso de vehículos de más de 16 toneladas. Para el colectivo, esta infraestructura «lograría establecer una comunicación directa entre el noroeste de la provincia de Salamanca con el nordeste trasmontano de Portugal y la IP-4 Bragança-Oporto a través de la vía rápida portuguesa IC-5, que discurre paralela a la frontera».

Finalmente, desde la asociación lamentan «la dejadez de los políticos de la región, que han desviado fondos europeos destinados a zonas desfavorecidas», y ponen de ejemplo los acuerdos para los otros puentes similares que se harán en Extremadura y Andalucía.