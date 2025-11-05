Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Barruecopardo ARCHIVO

Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»

Este polvorín se ubicaría dentro de los terrenos de la mina de Barruecopardo, pero el Ayuntamiento ya ha comunicado a la empresa su negativa a otorgar la licencia

D. Sánchez

Barruecopardo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:07

El BOE de este miércoles publica la solicitud de una empresa leonesa para instalar en Barruecopardo, dentro de los terrenos de la mina de la localidad, una fábrica y depósitos de explosivos. Según el documento, sería una «fábrica móvil de explosivos» y se ubicaría en la parcela 164 del polígono 5 «del término municipal de Barruecopardo, en la provincia de Salamanca, estando incluida parcialmente en la concesión de la explotación minera Barruecopardo».

Según el proyecto, la instalación contaría con un depósito de productos terminados formado por un polvorín de explosivos «con capacidad para 5.000 kg y una pistonera de detonadores para el almacenamiento de 10.000 unidades», además de una nave con depósitos auxiliares, un taller de mantenimiento y lavado de materiales y dependencias auxiliares adosadas a la nave para locales de instalaciones de «central de alarmas y armero, generador, fabricación gasser, local de repuestos y baterías, así como recinto para aparcamiento de carretilla».

La inversión sería cercana a los 415.000 euros y llama la atención las distancias mínimas de seguridad que, según la ley, debe haber desde la instalación hasta núcleos de población o aglomeración de personas sería de 581 metros; con relación a vías de comunicación o lugares turísticos, 461 metros; y con respecto a viviendas aisladas y otras carreteras y líneas de ferrocarril, sería de 341 metros.

El alcalde de Barruecopardo, Jesús María Ortiz, ha mostrado a LA GACETA su sorpresa al conocer la publicación en el BOE de esta solicitud «ya que el mes pasado nos reunimos con la empresa y le manifestamos que el Ayuntamiento de Barruecopardo no va a dar luz verde a las licencias y permisos para esta explotación». Ortiz ha sido tajante: «No va a haber un polvorín en el pueblo».

