Un Botánico renovado para el próximo verano: con visita virtual al pasado, más verde y más iluminación nocturna

Carlos Rincón Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

Para el «profano» en arqueológica, resulta muy difícil interpretar el valor de los restos que se conservan en la parque arqueológico del Botánico. Pero tras esas piedras que dibujan en el suelo estructuras de antiguas construcciones se encuentra el convento en el que vivieron Fray Luis de León y San Juan de Sahagún y uno de los colegios mayores más antiguos de España, así una de las calles de la Edad Media en torno a la que se levantaba la judería. Pero, a partir del próximo verano, «el visitante va a poder ver estos edificios como eran, recreados digitalmente, y así apreciar la importancia que ha tenido este solar en el desarrollo de la ciudad de Salamanca», según ha asegurado este miércoles el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El regidor, acompañado de los concejales de Turismo y Patrimonio, Ángel Fernández Silva y Fernando Carabias, ha presentado este miércoles un proyecto de reacondicioamiento de 192.722,75 euros para renovar este espacio y hacer más atractiva la visita. La actuación, integrada en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, está concluida, según las previsiones municipales, a finales de la próxima primavera o a principios del verano de 2026. En aproximadamente ocho meses, se ofrecerá en él una visita virtual al pasado con recreaciones de edificios, se ampliarán las sombras para hacer más agradable el paseo en los meses de más calor, y se mejorará el alumbrado para facilitar la visita nocturna. Tal y como informó LA GACETA, este proyecto cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca desde finales del pasado septiembre.

Aunque el Ayuntamiento ya empezó a ofrecer en pandemia la posibilidad de que los participantes en la visitas guiadas contemplasen a través de gafas 3D las reproducciones digitales del Colegio Mayor de Cuenca, el convento de San Agustín y la iglesia de San Pedro, que no sobrevivieron a la Guerra de la Independencia, ahora el Ayuntamiento quiere dar un nuevo impulsa a la digitalización del espacio. Se desarrollará un gemelo digital del espacio, que incluirá el escaneado y la vectorización, y permitirá la recreación de los diferentes recursos arqueológicos y patrimoniales. De esta forma, los visitantes podrán entender mejor a través de diferentes soportes cómo era este espacio hace siglos. Esa experiencia inmersiva en 3D será una de las principales novedades.

El proyecto incluye una serie de acciones, como obras de reparación, iluminación y obras complementarias en la urbanización con el objetivo de solventar las deficiencias de mantenimiento y completar recorridos e iluminación de los restos arqueológicos: reparación de caminos y aportaciones de grava en geocelda; con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas, se llevará a cabo la sustitución de bordillos de madera por borduras de acero en todos los caminos, la realización de nuevo camino de comunicación con la zona expositiva y la revisión de las barandillas de cable trenzado.La plantación de plantas autóctonas de árboles y arbustos es otra de las actuaciones destacadas, con el objetivo de crear áreas de descanso y sombra. En cuanto a la iluminación, se contempla el incremento de la iluminación general, la sustitución de proyectores. y una nueva instalación en la zona verde.

Desde 2024, el Parque Arqueológico del Botánico, ofrece al visitante variedad de propuestas para disfrutar a través del paseo, visitas libres o guiadas. Las nuevas tecnologías ofrecen también atractivas propuestas, como las cuatro pantallas digitales ubicadas en el parque, que ofrece al visitante información detallada en español e inglés a través de fotografías, recreaciones visuales en 3D del Colegio Mayor de Cuenca, del Convento de los Agustinos y de la iglesia de San Pedro y locuciones. Un contenido también accesible mediante lectura fácil, audioguías y vídeos interpretativos en lengua de signos.

Las gafas 3D permiten experimentar cómo era la Salamanca desaparecida y rememorar la primera excavación arqueológica de la ciudad que se llevó a cabo hace casi dos siglos en la plaza de San Bartolomé en busca de los restos de Fray Luis de León.