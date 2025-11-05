El PSOE propone recuperar el Mercado Central como «corazón vivo» de Salamanca Los socialistas presentarán en el Pleno municipal una moción para revitalizar el espacio con un proyecto que combine comercio tradicional, gastronomía y cultura

Clara Delgado Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista presentó este martes una moción que defenderá en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca con el objetivo de «recuperar el Mercado Central como el corazón vivo de la ciudad». La iniciativa plantea una reforma integral de la planta baja que permita mantener los puestos tradicionales y abrir la puerta a nuevos negocios gastronómicos y culturales.

Chema Collados explicó que el Mercado Central, inaugurado en 1909, «no es solo un edificio, sino una parte esencial de la identidad de Salamanca», y lamentó que en los últimos años se haya producido «un progresivo descenso de la actividad comercial» motivado por los cambios en los hábitos de consumo, la competencia de las grandes superficies y «la falta de impulso del Ayuntamiento». Además, defendió que la propuesta socialista supondría «más actividad, más empleo y más vida en el centro histórico».

Entre las medidas concretas, el PSOE propone mejorar la accesibilidad y conexión con el centro, recordando que actualmente «no hay un autobús que llegue hasta el Mercado Central». Los socialistas reclaman también que el Ayuntamiento solicite financiación europea, estatal o privada para acometer las reformas necesarias «sin cargar el coste sobre las arcas municipales».

Por su parte, Elvira Sánchez destacó que la moción «nace del diálogo con los propios comerciantes», insistiendo en que el proyecto debe hacerse «con los comerciantes y no contra ellos». «Queremos un mercado renovado, moderno y vivo, no un edificio medio vacío que sobrevive gracias al esfuerzo de los vendedores», apuntó Muñoz, recordando que «casi una tercera parte de los puestos están cerrados».

Los socialistas recordaron que el reglamento actual del mercado ya permite su apertura en horario de tarde o fines de semana, por lo que no sería necesaria ninguna modificación normativa.