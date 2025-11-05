Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca El juicio ha sido suspendido tras la incomparecencia de la acusada. La Fiscalía le pide 11 meses de prisión y alejamiento e incomunicación respecto al perjudicado. Los hechos tuvieron lugar en 2023 en el domicilio que ambos compartían, en la comarca de Alba

La Justicia no ha podido juzgar, por el momento, a la anciana de 88 años acusada de amenazar de muerte a su hijo con dos grandes cuchillos de cocina en la comarca de Alba. La mujer estaba citada este miércoles en el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca, donde debía responder por un presunto delito de amenazas en el ámbito de la violencia doméstica. Sin embargo, no compareció. Tras constatar su ausencia, la magistrada dictó orden de búsqueda para asegurar su presentación ante el tribunal y poder celebrar la vista. La Fiscalía solicita para ella 11 meses de prisión y una orden de alejamiento de 150 metros, además de la prohibición de comunicarse con la víctima, su hijo de 49 años.

Los hechos que la han llevado al banquillo se remontan al 26 de abril de 2023. Según consta en los informes de la Guardia Civil, aquella tarde, el 112 recibió la llamada de un vecino alertando de una fuerte discusión en una vivienda de la comarca de Alba. Madre e hijo convivían bajo el mismo techo y la tensión era visible y antigua. Las desavenencias por el uso de la vivienda venían de atrás, con reproches mutuos y avisos previos al 062. Ella defendía que la casa era suya y exigía que él se marchara. Él esgrimía un contrato de arrendamiento para mantenerse allí. Aquella tarde, la disputa estalló.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a la anciana muy alterada, con dos cuchillos de cocina de grandes dimensiones en las manos. Según informaron entonces los agentes que acudieron al lugar, los blandía hacia su hijo mientras le gritaba que lo mataría si no abandonaba la vivienda. Los guardias consiguieron intervenir rápidamente, calmar la situación y que la mujer guardara las armas en un cajón de la cocina. Pero la tensión no remitió. De hecho, la acusada mantuvo su actitud desafiante incluso en presencia de los efectivos y repitió las amenazas de muerte delante de ellos, motivo por el que fue detenida y trasladada al acuartelamiento de Alba de Tormes.

Durante su estancia en dependencias policiales, y pese a colaborar con los agentes, habría reiterado en varias ocasiones que, cuando regresara a casa, mataría a su hijo con un cuchillo. La mujer fue examinada por un facultativo debido a su avanzada edad antes de pasar a disposición judicial. No constan antecedentes penales. Tampoco era la primera vez que el conflicto familiar encendía las alarmas: en los meses previos ya se habían registrado incidentes y avisos, hasta el punto de que los agentes llegaron a activar la intervención del CEAS de Alba de Tormes para intentar reconducir la convivencia. La situación, sin embargo, no mejoró.