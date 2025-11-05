La Universidad de Salamanca crea la nueva Cátedra de Empresa Familiar Albia La Cátedra estará adscrita al Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la USAL

Acto de firma del acuerdo entre la Universidad de Salamanca y Albia IMAP, con la participación de Federico Bueno de Mata, Julio Pindado, Fernando Cabos, Ricardo Dávila y otros representantes de ambas entidades.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:24

La Universidad de Salamanca y Albia IMAP han firmado en la mañana de este miércoles un convenio de colaboración por el que se crea la Cátedra de Empresa Familiar Albia, adscrita al Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la USAL.

El acuerdo ha sido presentado por Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, y por Fernando Cabos Ortiz de Zárate, socio de la compañía, en un acto que ha contado también con la presencia del catedrático en Economía Financiera y Contabilidad de la USAL y director de la cátedra, Julio Pindado; la directora de Marketing de Albia IMAP, Irache Estebaranz; el director de Desarrollo Corporativo, Paco Talora, y de uno de los socios de la compañía, Ricardo Dávila.

La Catedra de Empresa Familiar Albia continuará la labor de apoyo a la empresa familiar que viene desarrollándose desde el IME y entre sus objetivos destaca la concienciación de las empresas familiares para «que avancen en el proceso de profesionalización de la gestión de la empresa, y establezcan un marco adecuado de relación entre la familia y la empresa», según explicó Bueno de Mata.

Para el profesor Pindado, gracias a la financiación otorgada por Albia IMAP, la nueva cátedra podrá realizar diferentes actividades dirigidas al beneficio de las empresas familiares y enfocadas a generar capacidades en las personas y organizaciones para maximizar su contribución al desarrollo económico del entorno.

Entre estas iniciativas figuran la organización de reuniones de carácter informativo con empresas familiares para concienciarles de que deben abordar su futuro desde la comunicación con todos los miembros de la familia empresaria sin descartar ninguna de las opciones; asistencia a congresos regionales, nacionales e internacionales que estén enfocados al ámbito de la empresa familiar; participación en foros de debate que puedan tener repercusión en la empresa familiar; así como organización de actividades de networking empresarial para apoyar a las empresas y de seminarios para favorecer el acercamiento de estos al mundo de la empresa y de la empresa familiar, en particular.

«La Catedra de Empresa Familiar Albia es, en definitiva, un proyecto para apoyar a la empresa familiar, y reconocer su aportación al bienestar de la sociedad, por lo que el director de la Cátedra también participará en el XII Premio Empresa Familiar IME, que se entregará en mayo de 2026 en el día de la Empresa IME, y en todas aquellas actividades que vayan encaminadas tanto a la concienciación como al reconocimiento del papel de la empresa familiar en la sociedad», subrayó su director.

Fernando Cabos, socio de Albia IMAP añade «Necesitamos empresas de mayor escala y solidez financiera. La competitividad de nuestro tejido empresarial depende de la continuidad de las pymes. Desde Albia IMAP queremos apoyar a las empresas familiares en su continuidad y crecimiento».

La Catedra de Empresa Familiar de la Universidad de Salamanca ha estado adscrita al IME desde su creación en 2013 y fue la que infundio el carácter multidisciplinar que tiene el instituto.

Albia IMAP es una sociedad que con más de 20 años de éxitos probados en operaciones de M&A (compraventa de empresas), Asesoramiento en Deuda y Desarrollo Corporativo, y son líderes del sector en operaciones corporativas del middle market y tiene cobertura a todo el territorio nacional.

