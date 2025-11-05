Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de máxima intensidad de la lluvia. ALMEIDA

Una tromba de agua y viento sacude Salamanca a mediodía: rachas de 64 km/h y 5 litros en una hora

La tormenta ha coincidido con la salida de los niños de los colegios a las dos de la tarde y ha complicado la circulación en las grandes avenidas

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:55

Comenta

En apenas una hora, Salamanca capital ha registrado un episodio meteorológico significativo que ha combinado rachas de viento intensas de hasta 64 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de 4,7 litros por metro cuadrado. Este breve pero intenso fenómeno, producido a las dos de la tarde, ha dejado calles encharcadas, ramas caídas y un notable descenso de la temperatura tras varios días de estabilidad.

Las condiciones adversas han afectado a la circulación en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las principales avenidas y accesos, donde el viento dificultó la conducción y obligó a extremar la precaución. Se da la circunstancia de que ha coincidido con la salida de los colegios de Primaria lo que ha provocado aún más complicación en aquellos puntos en los que se establecía la doble fila.

El Ayuntamiento se vio obligado a cerrar los parques tras el aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología. El organismo estatal clasifica este tipo de rachas como intensas, capaces de generar incidencias leves en el tráfico y el mobiliario urbano, especialmente cuando coinciden con lluvia acumulada en cortos periodos de tiempo. El viento y la lluvia aflojaron a las tres de la tarde con rachas mucho más suaves de 40 kilómetros por hora y precipitaciones que registraron 3,5 litros por metro cuadrado.

La predicción mejora para este jueves donde fija lluvias dispersas a primera hora de la mañana mientras que en el resto del día se mantendrá el cielo nublado. Mañana volverá a complicarse la situación meteorológica con tormentas y lluvias intensas, sobre todo en la segunda parte del día y mínimas de 6 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
  2. 2 La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca
  3. 3 Indignación en Pelabravo por la destrucción de las ruinas del castillo de la Torre Mocha
  4. 4 Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca
  5. 5 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  6. 6 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y...»
  7. 7 Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal
  8. 8 Anciana a la fuga: la mujer de 88 años acusada de amenazar con dos cuchillos a su hijo en Alba da plantón a la juez y esta la pone en busca
  9. 9 Oposición contra la instalación de una fábrica de explosivos: «No va a haber un polvorín en el pueblo»
  10. 10 La Guardia Civil intercepta a un hombre con 180 kilos de cobre en Vitigudino

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Una tromba de agua y viento sacude Salamanca a mediodía: rachas de 64 km/h y 5 litros en una hora

Una tromba de agua y viento sacude Salamanca a mediodía: rachas de 64 km/h y 5 litros en una hora