Una tromba de agua y viento sacude Salamanca a mediodía: rachas de 64 km/h y 5 litros en una hora La tormenta ha coincidido con la salida de los niños de los colegios a las dos de la tarde y ha complicado la circulación en las grandes avenidas

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:55

En apenas una hora, Salamanca capital ha registrado un episodio meteorológico significativo que ha combinado rachas de viento intensas de hasta 64 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de 4,7 litros por metro cuadrado. Este breve pero intenso fenómeno, producido a las dos de la tarde, ha dejado calles encharcadas, ramas caídas y un notable descenso de la temperatura tras varios días de estabilidad.

Las condiciones adversas han afectado a la circulación en distintos puntos de la ciudad, especialmente en las principales avenidas y accesos, donde el viento dificultó la conducción y obligó a extremar la precaución. Se da la circunstancia de que ha coincidido con la salida de los colegios de Primaria lo que ha provocado aún más complicación en aquellos puntos en los que se establecía la doble fila.

El Ayuntamiento se vio obligado a cerrar los parques tras el aviso amarillo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología. El organismo estatal clasifica este tipo de rachas como intensas, capaces de generar incidencias leves en el tráfico y el mobiliario urbano, especialmente cuando coinciden con lluvia acumulada en cortos periodos de tiempo. El viento y la lluvia aflojaron a las tres de la tarde con rachas mucho más suaves de 40 kilómetros por hora y precipitaciones que registraron 3,5 litros por metro cuadrado.

La predicción mejora para este jueves donde fija lluvias dispersas a primera hora de la mañana mientras que en el resto del día se mantendrá el cielo nublado. Mañana volverá a complicarse la situación meteorológica con tormentas y lluvias intensas, sobre todo en la segunda parte del día y mínimas de 6 grados.