Viento, lluvia, tormenta o granizo: por qué está bajo aviso amarillo cada zona de Salamanca La AEMET ha englobado a toda la provincia, pero por diferentes agentes meteorológicos

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:22 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

Toda la provincia de Salamanca se encuentra este miércoles bajo aviso amarillo por la AEMET, sin embargo, dependiendo de la zona, es por un motivo u otro.

La Meseta de Salamanca, la más extensa de todas, esta bajo aviso por fuertes rachas de viento procedentes del sur que podrían alcanzar los 70 km/h. El aviso permanecerá vigente hasta las 17:59 horas del día.

Ampliar

Dentro de la Meseta se encuentran la capital y el alfoz y municipios como Vitigudino, Peñaranda de Bracamonte, Ledesma, Guijuelo o Ciudad Rodrigo.

En cuanto a la región denominada como Sur de Salamanca, donde se sitúan pueblos como Los Santos, el aviso amarillo es por lluvias, que podrán acumular hasta 15 mm en una hora, y tormentas que no se descarta que puedan ir acompañadas de viento. Ambos avisos permanecerán hasta las 21:59 horas.

Ampliar

Por último, el Sistema Central de Salamanca, que rodea a la zona anterior y que está compuesta por municipios como La Alberca o Béjar, se encuentra bajo aviso amarillo por las tres, viento, lluvia y tormenta.

La precipitación acumulada en una hora se prevé que sea, como en el Sur, de 15 mm, mientras que las rachas de viento en esta región podrían alcanzar los 80 km/h. Las tormentas pueden ir acompañadas también de rachas de viento fuertes o muy fuertes y granizo.

Ampliar

La climatología adversa será protagonista así en toda la provincia de Salamanca este miércoles, una jornada en la que habrá que aumentar la precaución al salir de casa para no ser sorprendidos por las consecuencias de las fuertes rachas de viento, las precipitaciones intensas o, incluso, el granizo.

Ampliar