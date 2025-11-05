Junta y Diputación trabajan en mejorar la depuración de 164 municipios de Salamanca El presidente de la institución provincial y el delegado territorial visitan la estación depuradora de Linares de Riofrío, que se ha puesto en servicio este verano con cerca de 600.000 euros de inversión

La Junta de Castilla y León y la Diputación provincial de Salamanca tienen en marcha 164 proyectos de depuración en la provincia con una inversión de más de 40 millones de euros, según han dado a conocer este miércoles el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz, y el presidente de la Diputación provincial, Javier Iglesias, durante su visita a la estación depuradora de Linares.

Ambos, que fueron recibidos por el alcalde de la localidad, José Martín, y ediles de la Corporación municipal, destacaron la importancia del proyecto impulsado por la Junta y las diputaciones provinciales de Castilla y León para mejorar la depuración en la comunidad. Así, recordaron que, a día de hoy, hay en proceso 130 depuradoras en pueblos de menos de 500 habitantes equivalentes con una inversión de 17,9 millones de euros y otras 34 estaciones depuradoras en localidades de 500 a 2.000 habitantes equivalentes, que suponen una inversión de 21,1 millones de euros y que es donde se incluye la depuradora de Linares de Riofrío.

El alcalde de la localidad, José Martín, señaló durante la visita que: «La depuradora es una de las cuestiones más importantes, que llevábamos muchos años detrás de ella y ya está en marcha. Gracias a la Junta y a la Diputación dejamos de pagar multas a la Confederación Hidrográfica del Tajo y, aunque tengamos que pagar, que salga el agua limpia es fundamental».

Javier Iglesias, por su parte, destacó la importancia de este tipo de proyectos para localidades como Linares: «Cerca de 600.000 euros de inversión que servirán para poner en marcha una política medioambientalmente correcta, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y del futuro de los municipios. Un proyecto de financiación para que ningún pueblo de Salamanca se quede sin depuración». Continuó recordando que: «Esta política es fundamental junto con los ayuntamientos 41,5 millones para los pueblos de más de 500 habitantes equivalentes unos 34 municipios. En los de menos de 500 habitantes equivalentes estamos trabajando arduamente para ponerlos en marcha y quiero agradecer el trabajo de la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, el trabajo para ponerlo en marcha y que 130 municipios pequeños puedan disponer de una depuradora».

Eloy Ruiz, delegado territorial de la Junta en Salamanca, destacó la inversión cercana a los 40 millones. Una cuantía que, prosiguió: «Ponen de manifiesto la importancia que le da el presidente Mañueco en solventar problemas que se presentan en municipios como este, cuando tienen que estar pagando sanciones todos los años. Lo que tenemos claro es que estamos para gestionar, para trabajar y para sacar adelante problemas que se presentan en los municipios y mejorar la vida de los vecinos«.

En el caso de la depuradora de Linares, la nueva instalación dará servicio a 1.350 habitantes equivalentes con un caudal medio de 472,5 metros cúbicos al día en periodo estable y 607,5 metros en periodo estacional. Las obras han consistido en la construcción de un nuevo colector de 315 milímetros que conecta los pozos existentes y anula el vertido directo al río. El sistema de tratamiento elegido para esta intervención se basa en la tecnología de biopelícula con biodiscos.

En la línea de agua se ha llevado a cabo un pozo de gruesos con alivio lateral, una reja de desbaste manual, un pozo de bombeo, un tamizado en canal un tanque «imhoff», tratamiento biológico en proceso biopelícula con biodiscos (RBC), decantación secundaria con puente de rasquetas de accionamiento perimetral y medida de agua tratada. En la línea de fangos se ha instalado una arqueta de purga de fangos secundarios al digestor, una arqueta de bombeo de flotantes, un digestor primario integrado con el decantador primario y un espesador de fangos.

La tecnología empleada en el proceso se caracteriza por un bajo impacto visual y un reducido coste energético de explotación. Además, los procesos internos están automatizados de modo que facilita su control en remoto.

