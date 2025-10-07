Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 7 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Martes, 7 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban

El suceso tuvo lugar esta pasada madrugada en la SA-215 y los bomberos tuvieron que actuar para excarcelar al hombre y al animal

900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio

Junta y empresarios organizan una jornada para intentar dar solución a la falta de trabajadores en el sector

Salamanca, epicentro europeo de innovación con la cumbre Systemeu

Más de 75 expertos en energía, movilidad y salud se citan en la capital del 13 al 17 próximos. Generarán contactos para establecer retos conjuntos que optan a 15 millones en ayudas

El Alvia de Barcelona, obligado a detenerse tras localizarse a un pasajero sin billete encerrado en el aseo

El incidente ha ocurrido este martes cuando el tren con destino Salamanca circulaba por Venta de Baños. El revisor se dio cuenta de que había un pasajero de más y tuvo que amenazarle con llamar a la Policía

El PSOE denuncia un intento de la Junta de privatizar el Hospital de Día Infantojuvenil

Destapan un borrador de convenio de este centro con la Fundación Fundaneed, que ya ha sido entregado a los trabajadores

El 'estafador de las ventanas' reconoce su culpa tras un enredo digno de sainete judicial con un traslado fallido y un furgón perdido

La confusión sobre su paradero retrasó más de dos horas la vista, que se zanjó con un acuerdo de dos años de prisión y el pago de indemnizaciones

Refuerzo a la asistencia jurídica en la provincia: «Ningún pueblo quedará desprotegido»

La Diputación amplía el acuerdo con el Colegio de la Abogacía de Salamanca

La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo

El ataque se produjo en marzo de 2024, tras una discusión en el bar 'Nani' de la localidad chacinera. La Audiencia Provincial acogerá este miércoles el procedimiento contra S.M.S., acusado de intento de homicidio

ASAJA alerta del hundimiento de los precios de la patata

Señala que ni los contratos industriales permiten cubrir costes

El alcalde y los dos ediles del PP de Zorita de la Frontera presentan su renuncia

Si el jueves se formaliza la dimisión, el PSOE pasaría a formar gobierno

El concejal del PP en Béjar Kevin Blázquez renuncia a su acta por motivos laborales

Gobernó con Vox hasta el 5 de agosto cuando el PSOE presentó una moción de censura. Se ocupó de las concejalías de Museos, Educación y Turismo Activo, entre otras. Deberá ausentarse de la ciudad y no podrá compaginar su nueva etapa profesional con la actividad municipal.

Diego Ruiz debuta con España en el Mundial Paralímpico de la India firmando un séptimo puesto en los 400 metros lisos

El atleta salmantino logró la mejor marca personal de la temporada con un registro de 51,88

El VIII Festival 'Salamanca cuna del ajedrez moderno' volverá a contar con un atractivo cartel

Venkatesh, Khadem o Ponomariov, que defenderá el título, participarán en el torneo del 21 al 25 de octubre

Alegre despedida de la Virgen de Valparaíso

Santibáñez de Béjar celebra un animado último día de fiestas con la subida de la Virgen a su trono y con el carro de la sangría repartiendo bebida y dulces por las calles del pueblo

El futuro de Palmero en Unionistas, cada vez más negro

La FIFA publicó el texto íntegro de la sentencia que afecta a la Federación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores, entre los que se encuentra el futbolista del cuadro blanquinegro, y establece «que los documentos presentados son falsos»

