ASAJA alerta del hundimiento de los precios de la patata

La Gaceta SALAMANCA Martes, 7 de octubre 2025, 16:29 Comenta Compartir

La organización agraria ASAJA Salamanca alerta del hundimiento de los precios de la patata y reclama medidas estructurales para garantizar el futuro del regadío. «El balance es claro: los precios en origen se han desplomado, los costes siguen disparados y el sector atraviesa una crisis estructural que amenaza la continuidad de muchos agricultores», concluye la organización agraria tras la sectorial provincial de este cultivo celebrada esta semana. ASAJA Salamanca denuncia que se producen ventas «en muchos casos» a menos de 15 céntimos el kilo e incluso de 10, con costes de producción que superan incluso los 10.000 euros por hectárea.

»Ni siquiera contratos industriales -a en torno 25 céntimos- permiten cubrir gastos, ya que se aplican descuentos del 15 al 20 %. El productor de patata está trabajando en pérdida. Si esta situación se mantiene, muchas explotaciones de regadío pueden desaparecer», ha advertido el presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado.

Tras el encuentro, y en un comunicado de prensa, ASAJA Salamanca ha exigido una reunión con la Junta de Castilla y León para tratar la situación del cultivo de patata; controles efectivos para el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria; revisión de contratos tipo vinculados a costes reales de producción; controles efectivos de importaciones desde países que estén fuera de la Unión Europea; implantación del doble etiquetado; ayudas públicas a infraestructuras de almacenamiento y transformación en origen; y campañas de promoción del consumo de patata de Castilla y León».

«No pedimos subvenciones, pedimos reglas justas. Si se nos exige producir con las normas europeas más estrictas, también debe garantizarse que podaos vender con rentabilidad», ha indicado Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca.