El concejal del PP Kevin Blázquez renuncia a su acta por motivos laborales Gobernó con Vox hasta el 5 de agosto cuando el PSOE presentó una moción de censura. Se ocupó de las concejalías de Museos, Educación y Turismo Activo, entre otras. Deberá ausentarse de la ciudad y no podrá compaginar su nueva etapa profesional con la actividad municipal.

TEL Béjar Martes, 7 de octubre 2025, 13:15 Comenta Compartir

El concejal del grupo municipal del Partido Popular en Béjar, Kevin Blázquez, ha presentado su renuncia a su cargo como edil en la oposición por motivos laborales.

Ese partido ha explicado que Blázquez iniciará una nueva etapa profesional fuera de Béjar y será incompatible con la actividad municipal.

Kevin Blázquez se incorporó a la lista electoral del PP para participar en las elecciones de mayo de 2023 y gracias al pacto de esa formación con Vox, gobernó entre el 17 de junio de ese año y el 5 de agosto de este 2025. Fue en ese día cuando el PSOE, con los votos de Tú Aportas y las dos concejalas no adscritas, propuso una moción de censura que derrocó del gobierno municipal a PP y Vox.

El edil se ocupó de las áreas de Museos, Educación, Turismo Activo, Ferias de Turismo y Talleres de Empleo durante esos más de dos años como integrante del equipo de Gobierno en Béjar.

El PP local ha querido reconocer «su gestión callada pero efectiva» que, ha explicado, «dio resultados para nuestra ciudad» y, por ello, ha querido mostrar su agradecimiento público por su trabajo y desearle «las mejores de las suertes en el nuevo desempeño de sus tareas profesionales».

La renuncia será efectiva en el pleno ordinario previsto para el último lunes de este mes a las 17:00 horas, es decir, el día 27 de octubre.