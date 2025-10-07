La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un vecino de Guijuelo por mandar a otro a la UVI de un navajazo El ataque se produjo en marzo de 2024, tras una discusión en el bar 'Nani' de la localidad chacinera. La Audiencia Provincial acogerá este miércoles el procedimiento contra S.M.S., acusado de intento de homicidio

Los hechos tuvieron lugar en un bar de la calle Abajo de la localidad chacinera.

M. C. SALAMANCA Martes, 7 de octubre 2025, 12:06 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

La Fiscalía de Salamanca solicita una condena de ocho años de prisión para el presunto autor del apuñalamiento de Guijuelo, el varón que en marzo del pasado año mandó a otro a la UVI tras asestarle un navajazo durante una discusión por dinero en un bar de la localidad chacinera. Le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que pide también ocho años de libertad vigilada una vez cumplida la pena privativa de libertad, así como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante diez años y el pago de un importe total de 27.695 euros en concepto de responsabilidad civil.

La Audiencia Provincial de Salamanca acogerá este miércoles por la mañana la vista preliminar durante la que las partes intentarán llegar a un acuerdo que evite el juicio.

Según recoge el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas del 4 de marzo de 2024, en el bar 'Nani', situado en al calle Abajo, en Guijuelo. El acusado, S.M.S., coincidió allí con el perjudicado y ambos mantuvieron una discusión, al parecer por cuestiones económicas que fue subiendo de tono hasta que, movido por el ánimo de acabar con su vida, el acusado sacó una navaja y se abalanzó sobre el otro hombre. El ataque fue directo hacia el abdomen del otro varón, que intentó protegerse interponiendo la mano izquierda. Aun así, la cuchillada alcanzó su objetivo, causándole una herida abdominal profunda y cortes en la mano.

Las lesiones fueron de tal gravedad que el herido tuvo que ser trasladado al Hospital de Salamanca, donde ingresó en la Unidad de Vigilancia Intensiva. Permaneció varios días en estado grave, bajo seguimiento médico constante, y requirió intervención quirúrgica por la profundidad de la herida.

El Ministerio Fiscal sostiene que la agresión no puede considerarse un simple altercado, un delito de lesiones, sino un intento deliberado de acabar con la vida de la víctima.

La vista está prevista para este miércoles por la mañana, en la Audiencia Provincial de Salamanca, donde las partes tratarán de alcanzar un acuerdo de conformidad que evite la celebración del juicio.

La Fiscalía mantiene su acusación por homicidio en grado de tentativa y reclama una pena severa al entender que solo la rápida intervención médica evitó un desenlace fatal.