El alcalde y los dos ediles del PP de Zorita de la Frontera presentan su renuncia

Si el jueve se formaliza la dimisión, el PSOE pasaría a formar gobierno

Jorge Holguera Illera

Zorita de la Frontera

Martes, 7 de octubre 2025, 16:42

Comenta

El alcalde de Zorita de la Frontera, Pedro Astudillo y los dos concejales que forman el gobierno municipal del Partido Popular han presentado su renuncia. «Por motivos personales», alega el regidor que está decidido a dejar el cargo junto a los concejales Abilio Astudillo y Patricia Ariadna de Felipe.

Si en el pleno del jueves se formaliza la dimisión, los concejales socialistas Vicente Astudillo y Francisco Sánchez tomarán las riendas del Ayuntamiento. En sustitución de los ediles que dimiten tan sólo podrá entrar una nueva concejal que es Verónica Gil del Grupo Socialista, debido a que se trata de un municipio con listas abiertas.

«Ahora entraremos nosotros, lo han hecho muy mal, bajo mi opinión no se tenían que haber ido», considera Vicente Astudillo, actual segundo teniente de alcalde, que entró hace unos meses tras la dimisión de otro edil popular, a la vez que también desconoce las razones.

En las pasadas fiestas en honor a San Miguel Arcángel se echó en falta la presencia del alcalde y los dos ediles populares que gobiernan en la localidad.

El primer día de las celebraciones aparecieron pintadas en la fachada del Ayuntamiento dirigidas al regidor y en la vivienda privada de la edil, dirigidas a ella como concejal.

