900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio Junta y empresarios organizan una jornada para intentar dar solución a la falta de trabajadores en el sector

Carlos Rincón Martes, 7 de octubre 2025, 09:58 Comenta Compartir

El Ecyl ha citado este martes en la Cámara de Comercio a 900 desempleados dentro de la iniciativa «entrevistas de trabajo express: conexión hostelería», un programa con el que, según ha explicado la consejera de Empleo, Leticia García, Junta y empresarios del sector tratan de dar solución a la falta de profesionales.

Durante toda la mañana 22 empresarios realizarán entrevistas de trabajo de 6 minutos para intentar cubrir 63 puestos de trabajo que van desde camarero y cocinero hasta camarera de habitaciones. Quienes no sean seleccionados pasarán a formar parte de una bolsa de empleo.

Se trata de una iniciativa pionera que se extenderá a otras provincias y muy probablemente a otros sectores.