Un momento del auxilio. GUARDIA CIVIL

El temporal deja un coche atrapado en Candelario y la Guardia Civil lo rescata

La patrulla de Béjar utilizó el cabrestante del vehículo oficial para liberar el turismo. La nevada de la noche dejó el coche fuera del camino en la zona de La Dehesa

M. C.

SALAMANCA

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:57

Comenta

Una patrulla de la compañía de Béjar intervino este sábado en Candelario, en la zona de La Dehesa, para auxiliar a un conductor cuyo vehículo había quedado fuera del camino por la acumulación de nieve tras la nevada de la noche. Los agentes recibieron el aviso y se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron el turismo atrapado.

Mediante el uso del cabrestante del vehículo oficial, los guardias civiles lograron recuperar el coche y devolverlo a la vía sin daños ni incidencias. La actuación se resolvió con rapidez y permitió que el conductor retomara la marcha con normalidad.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de auxilios son habituales en jornadas de meteorología adversa, «siempre al servicio del ciudadano, siempre preparados», manifiestan.

