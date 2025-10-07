Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un Alvia estacionado en la estación de tren de Salamanca. ARCHIVO

El Alvia de Barcelona, obligado a detenerse tras localizarse a un pasajero sin billete encerrado en el aseo

El incidente ha ocurrido este martes cuando el tren con destino Salamanca circulaba por Venta de Baños. El revisor se dio cuenta de que había un pasajero de más y tuvo que amenazarle con llamar a la Policía

La Gaceta

Salamanca

Martes, 7 de octubre 2025, 17:07

Comenta

El tren Alvia que cubre la ruta entre Barcelona y Salamanca se ha visto obligado a hacer una parada inesperada en las afueras de la estación de Venta de Baños, en la provincia de Palencia, después de que se detectara un pasajero extra a bordo.

El incidente ocurrió este martes cuando el revisor descubrió que en el tren circulaba un pasajero de más. Fue en ese momento cuando se inició su búsqueda entre los diferentes vagones.

Finalmente, el individuo fue encontrado escondido dentro del cuarto de baño ubicado en el vagón 16. El revisor, intentando mantener la calma, solicitó al pasajero, un joven alto que portaba una mochila, que saliera, advirtiéndole que, de no hacerlo, se vería obligado a llamar a la Policía.

