El 'estafador de las ventanas' reconoce su culpa tras un enredo digno de sainete judicial con un traslado fallido y un furgón perdido La confusión sobre su paradero retrasó más de dos horas la vista, que se zanjó con un acuerdo de dos años de prisión y el pago de indemnizaciones

Tras una mañana de confusión entre prisiones y juzgado, el conocido como 'estafador de las ventanas' ha terminado compareciendo este martes ante la juez de lo Penal número Dos de Salamanca. Lo ha hecho finalmente por videoconferencia desde el centro penitenciario de Topas, después de varios intentos fallidos de conexión con otros centros penitenciarios y un rocambolesco enredo con su traslado.

H.O.G., carpintero metálico y viejo conocido de los tribunales salmantinos, ha reconocido su responsabilidad en una docena de estafas cometidas entre 2021 y 2022 a través de su negocio HOG Ventanas. La Fiscalía le acusaba de un delito continuado de estafa por cobrar por adelantado trabajos de instalación de ventanas, cerramientos y armarios de PVC que nunca llegaba a realizar.

Durante la vista oral, celebrada por fin al filo del mediodía, el acusado aceptó una pena de dos años de prisión y el pago de las indemnizaciones correspondientes a los perjudicados, cuyas cantidades oscilan entre los 280 y más de 10.000 euros. Circunstancias personales le habrían llevado a actuar de esa manera. La conformidad alcanzada entre las partes ha evitado la celebración del juicio completo, tras una sucesión de aplazamientos que se arrastraban desde hacía más de dos años.

El inicio del juicio estaba previsto para las 10:30 horas, pero se demoró debido a la confusión sobre el paradero del acusado: se creía que seguía preso en El Dueso (Cantabria), cuando en realidad se encontraba en Topas. Para complicarlo más, esa misma mañana estaba previsto su traslado a la prisión de León y, entre gestiones, órdenes cruzadas y descoordinación penitenciaria, acabó perdiendo el furgón. El enredo retrasó durante más de dos horas horas el arranque de la vista, que finalmente se celebró por videoconferencia desde la prisión salmantina una vez localizado el recluso y restablecida la conexión con el juzgado.

Con esta sentencia de conformidad, el 'estafador de las ventanas' suma una nueva condena a su historial. Ya en 2023 había aceptado otra pena de un año y nueve meses de prisión por hechos similares, aunque entonces el tribunal le permitió evitar el ingreso efectivo al no superar los dos años y carecer de antecedentes computables. Ahora, su reincidencia y la acumulación de causas podrían conllevar el cumplimiento de esta nueva condena.