Estado en el que quedó el vehículo, con el caballo aún en su interior D.S

Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban

El suceso tuvo lugar esta pasada madrugada en la SA-215 y los bomberos tuvieron que actuar para excarcelar al hombre y al animal

D. Sánchez

La Fuente de San Esteban

Martes, 7 de octubre 2025, 15:22

Un hombre y un caballo tuvieron que ser rescatados en la noche de este 7 de octubre tras sufrir un accidente con el vehículo en que viajaban en el kilómetro 2 de la SA-215, a la altura de La Fuente de San Esteban.

El suceso aconteció pasadas las 12 de la noche y obligó a desplazarse hasta el lugar a integrantes de la Guardia Civil y del parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo, ya que tanto el varón como el animal quedaron atrapados en el interior del amasijo de hierro en el que quedó la furgoneta tras el accidente. Finalmente, el hombre, tras ser excarcelado, fue trasladado hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El caballo también pudo ser rescatado del vehículo por los equipos de emergencia.

