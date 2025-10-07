Salamanca, epicentro europeo de innovación con la cumbre Systemeu Más de 75 expertos en energía, movilidad y salud se citan en la capital del 13 al 17 próximos. Generarán contactos para establecer retos conjuntos que optan a 15 millones en ayudas

La capital reunirá entre el 13 y el 17 de octubre a más de 75 expertos europeos pertenecientes a los sectores industriales de energía, movilidad y salud para participar en la cumbre del proyecto Systemeu, que pone en contacto a emprendedores de estos ámbitos de cinco regiones europeas: Baviera (Alemania), Cluj-Napoca (Rumanía), Braga (Portugal), el cantón de Tuzla (Bosnia y Herzegovina) y Castilla y León como representante española. Será el segundo evento tras el taller regional que se celebró el pasado julio en Valladolid, aunque su relevancia es superior dado que es la primera vez que se dan cita los representantes de las cinco regiones participantes. Así lo expuso el profesor de la Universidad de Salamanca, Emilio Corchado, CEO y cofundador de la feria Startup Olé. Precisamente, la cumbre Systemeu se enmarca dentro del evento de innovación para reforzar las sinergias que puedan generarse entre los expertos de las regiones y los participantes de la cita referente en innovación. «Permitirá que Salamanca y Castilla y León se conviertan en el epicentro europeo de la innovación», incidió Corchado.

La agenda de la cumbre ofrece una variedad de actividades diseñadas para explorar vías de colaboración. Entre ellas, destaca un recorrido por el Parque Científico con presentaciones de entidades como la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad, el Centro de Investigación del Cáncer, Air Institute o Abioinnova, para exhibir la envergadura del ecosistema de innovación castellano-leonés.

Tendrá lugar también la Academia de Innovación, con una serie de charlas en las que los participantes podrán profundizar en temáticas de interés estratégico. Además, se llevará a cabo un taller temático en el que se redactarán y presentarán propuestas orientadas a proyectos interregionales, junto a los agentes clave de los demás valles de innovación europeos. Todo con el objetivo de fomentar la creación orgánica de consorcios que integren representantes de las cinco regiones, con vistas a optar a financiación europea y regional. Los asistentes podrán conectar con actores de su sector procedentes de distintos países europeos, con el objetivo de establecer contactos estratégicos, detectar retos comunes, explorar oportunidades de colaboración internacional y dar forma a consorcios que puedan optar a futuras convocatorias europeas.