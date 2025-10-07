Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación, y Emilio Corchado, CEO de Startup Olé. ALMEIDA

Salamanca, epicentro europeo de innovación con la cumbre Systemeu

Más de 75 expertos en energía, movilidad y salud se citan en la capital del 13 al 17 próximos. Generarán contactos para establecer retos conjuntos que optan a 15 millones en ayudas

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Martes, 7 de octubre 2025, 18:47

Comenta

La capital reunirá entre el 13 y el 17 de octubre a más de 75 expertos europeos pertenecientes a los sectores industriales de energía, movilidad y salud para participar en la cumbre del proyecto Systemeu, que pone en contacto a emprendedores de estos ámbitos de cinco regiones europeas: Baviera (Alemania), Cluj-Napoca (Rumanía), Braga (Portugal), el cantón de Tuzla (Bosnia y Herzegovina) y Castilla y León como representante española. Será el segundo evento tras el taller regional que se celebró el pasado julio en Valladolid, aunque su relevancia es superior dado que es la primera vez que se dan cita los representantes de las cinco regiones participantes. Así lo expuso el profesor de la Universidad de Salamanca, Emilio Corchado, CEO y cofundador de la feria Startup Olé. Precisamente, la cumbre Systemeu se enmarca dentro del evento de innovación para reforzar las sinergias que puedan generarse entre los expertos de las regiones y los participantes de la cita referente en innovación. «Permitirá que Salamanca y Castilla y León se conviertan en el epicentro europeo de la innovación», incidió Corchado.

La agenda de la cumbre ofrece una variedad de actividades diseñadas para explorar vías de colaboración. Entre ellas, destaca un recorrido por el Parque Científico con presentaciones de entidades como la Junta, el Ayuntamiento y la Universidad, el Centro de Investigación del Cáncer, Air Institute o Abioinnova, para exhibir la envergadura del ecosistema de innovación castellano-leonés.

Tendrá lugar también la Academia de Innovación, con una serie de charlas en las que los participantes podrán profundizar en temáticas de interés estratégico. Además, se llevará a cabo un taller temático en el que se redactarán y presentarán propuestas orientadas a proyectos interregionales, junto a los agentes clave de los demás valles de innovación europeos. Todo con el objetivo de fomentar la creación orgánica de consorcios que integren representantes de las cinco regiones, con vistas a optar a financiación europea y regional. Los asistentes podrán conectar con actores de su sector procedentes de distintos países europeos, con el objetivo de establecer contactos estratégicos, detectar retos comunes, explorar oportunidades de colaboración internacional y dar forma a consorcios que puedan optar a futuras convocatorias europeas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  2. 2 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  3. 3 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  4. 4 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  5. 5 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  6. 6 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  7. 7 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  8. 8 Una discusión durante la partida desencadenó la agresión a tiros a una pareja en la calle Moriscos
  9. 9 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  10. 10 Adiós al buen tiempo: la AEMET pone fecha a una lengua de aire frío que revolucionará el tiempo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Salamanca, epicentro europeo de innovación con la cumbre Systemeu

Salamanca, epicentro europeo de innovación con la cumbre Systemeu