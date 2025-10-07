Diego Ruiz debuta con España en el Mundial Paralímpico de la India firmando un séptimo puesto en los 400 metros lisos

La Gaceta Salamanca Martes, 7 de octubre 2025, 16:39 Comenta Compartir

El atleta salmantino Diego Ruiz debutó oficialmente con la selección española de atletismo paralímpico, y lo hizo en un brillante escenario como fue la India. Nueva Delhi acogió el Mundial de Atletismo Paralímpico, donde el Ruiz compitió en las dos pruebas estrellas de la velocidad, los 100 y los 400 metros lisos.

En la primera distancia (100 metros lisos) se midió contra el vigente campeón del mundo, el noruego Salum Kashafali. Fue un duelo tan desigual, ya que ambos completaron los únicos puestos de salida, como único de ver debido a que el veterano campeón del mundo competía contra una joven promesa como es Diego Ruiz. Con el final de la primera prueba, el charro acabó segundo con un tiempo de 11,86.

En los 400 metros lisos no varió demasiado la película ya que también se dieron cita un elenco de veteranos velocistas. Diego Ruiz, con una marca de 51,88, obtuvo la mejor marca personal de la temporada lo que lo situó al cruzar por línea de meta en un magnifico séptimo puesto del mundo tras un esprint agónico.

Un gran debut del atleta charro que después de un inicio de temporada con lesiones consiguió pasar con sobresaliente este verano 2025 con un nuevo campeonato de España, el doblete europeo y dos grandes posiciones en el campeonato del Mundo.

