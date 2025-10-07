Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El salmantino Diego Ruiz durante la prueba de los 400 metros lisos en la India.
ATLETISMO

Diego Ruiz debuta con España en el Mundial Paralímpico de la India firmando un séptimo puesto en los 400 metros lisos

El atleta salmantino logró la mejor marca personal de la temporada con un registro de 51,88

La Gaceta

Salamanca

Martes, 7 de octubre 2025, 16:39

Comenta

El atleta salmantino Diego Ruiz debutó oficialmente con la selección española de atletismo paralímpico, y lo hizo en un brillante escenario como fue la India. Nueva Delhi acogió el Mundial de Atletismo Paralímpico, donde el Ruiz compitió en las dos pruebas estrellas de la velocidad, los 100 y los 400 metros lisos.

En la primera distancia (100 metros lisos) se midió contra el vigente campeón del mundo, el noruego Salum Kashafali. Fue un duelo tan desigual, ya que ambos completaron los únicos puestos de salida, como único de ver debido a que el veterano campeón del mundo competía contra una joven promesa como es Diego Ruiz. Con el final de la primera prueba, el charro acabó segundo con un tiempo de 11,86.

En los 400 metros lisos no varió demasiado la película ya que también se dieron cita un elenco de veteranos velocistas. Diego Ruiz, con una marca de 51,88, obtuvo la mejor marca personal de la temporada lo que lo situó al cruzar por línea de meta en un magnifico séptimo puesto del mundo tras un esprint agónico.

Un gran debut del atleta charro que después de un inicio de temporada con lesiones consiguió pasar con sobresaliente este verano 2025 con un nuevo campeonato de España, el doblete europeo y dos grandes posiciones en el campeonato del Mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  2. 2 Un varón y un caballo, rescatados de un vehículo en La Fuente de San Esteban
  3. 3 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  4. 4 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  5. 5 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  6. 6 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  7. 7 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  8. 8 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  9. 9 900 candidatos para 63 puestos en hostelería: entrevistas express en la Cámara de Comercio
  10. 10 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Diego Ruiz debuta con España en el Mundial Paralímpico de la India firmando un séptimo puesto en los 400 metros lisos

Diego Ruiz debuta con España en el Mundial Paralímpico de la India firmando un séptimo puesto en los 400 metros lisos