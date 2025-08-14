El salmantino Diego Ruiz, convocado con España para el Mundial de Atletismo Paralímpico de la India Nueva Delhi acogerá del 27 de septiembre al 5 de octubre una cita que contará con la participación de más de 1.000 deportistas llegados de más de 100 países distintos

Jaime García Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 09:38

Nueva Delhi acogerá del 27 de septiembre al 5 de octubre el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, que contará con la participación de más de 1.000 deportistas llegados de más de 100 países distintos.

Y en ella estará el salmantino Diego Ruiz, quién confirmó su presencia tras la llamada del seleccionador nacional. El once veces campeón de España desde los 14 años, de diferentes pruebas y categorías, cuenta un récord de España sub18 y con cuatro campeonatos de Europa sub17 y sub-20, y en la mañana de ayer recibió el premio a su gran temporada.

La convocatoria para el mundial absoluto permitirá a Diego Ruiz codearse con los mejores atletas del mundo, probar la más alta competición atlética en el deporte paralímpico y atesorar experiencia para los próximos años, en los que afrontará sin duda retos mundiales y paralímpicos con el horizonte de Los Ángeles 2028.

El velocista de Santa Marta de Tormes, que milita en las filas del Club Deportivo ALCER ha sido llamado para defender los colores de España en las competiciones de 100 y 400 metros lisos. Después de su actuación estelar europea, Diego Ruiz ha alcanzado hoy en día el número uno del Mundo en la categoría T12 sub20 en los 400 metros lisos, así como el número 3 en los 100 metros lisos. En los rankings absolutos, ya no como sub20, se encuentra en unas excelentes posiciones, siendo en los 400 metros lisos el número 13 del ranking mundial absoluto y el 25 en los 100 metros lisos.

Esta temporada 2025, que comenzó para Diego Ruiz con una lesión que lo tuvo apartado de la competición en pista cubierta buena parte del invierno, está acabando de la mejor forma posible, en junio y julio Diego Ruiz conquistó un nuevo campeonato de España, en esta ocasión de 400 T12, en categoría absoluta. Además, merece destacar un honroso cuarto puesto en los 100 metros lisos de la prueba reina española.

El mundial de la India contará con 186 eventos con medalla, 15 más que en la última edición del Campeonato disputado en Kobe en 2024. La competición se celebrará en el estadio JLN Stadium construido en 1982 para albergar los Juegos Asiáticos y remodelado en 2010 para la celebración de los Juegos de la Commonwealth y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. El Mundial se convertirá en el mayor evento de deporte paralímpico celebrado en este país.