El PSOE denuncia un intento de la Junta de privatizar el Hospital de Día Infantojuvenil Destapan un borrador de convenio de este centro con la Fundación Fundaneed, que ya ha sido entregado a los trabajadores

José Ángel Montero Martes, 7 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

A dos días vista de la conmemoración del Día de la Salud Mental (10 de octubre), el Partido Socialista de Salamanca denuncia el intento de la Junta de Castilla y León de privatizar esta asistencia en la provincia y de poner en manos de la sanidad privada el Centro de Día Infanto-Juvenil, según denuncia la procuradora socialista en Cortes, Rosa Rubio, quien basa su acusación en el borrador de convenio con la fundación privada sanitaria Fundaneed y que ya se ha presentado a los trabajadores de dicho centro. «Estamos ante un mercadeo de Mañueco y del PP de la salud mental al que nos oponen frontalmente», subraya Rubio, para quien este convenio llevaría a derivar a la privada a los pacientes que acudan al Hospital de Día. Ante este hecho, la procuradora socialista presenta algunas de las tarifas que, en caso de firmarse dicho convenio, tendrá que pagar la Junta a la referida fundación: 60 euros por una sesión de terapia ocupacional; 100 euros por una sesión de psicoterapia ocupacional; 280 euros por una evaluación psicológica, entre otras.

«Es un despropósito y no lo vamos a permitir», apostilla la procuradora socialista, quien acusa al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de «incumplir sus responsabilidades» y de apostar por la sanidad pública, «pues a pesar de recibir dinero de Gobierno central no lo destina a dotar de los recursos humanos necesarios a esta Comunidad», concluye Rubio.

Y es que según palabras de la concejala socialista en el Ayuntamiento de Salamanca María García, la atención en salud mental en esta provincia deja mucho que desear, ante la falta de personal especializado y la inactividad de una serie de unidades creadas para cumplir con este fin. Es más, García señala que dichos servicios apenas reciben consultas y que cada vez que surge un caso vinculado con la salud mental «se acude al servicio de Urgencias». Y datos son los que aportó la concejala: en lo que va de año el servicio de Urgencias ha atendido 1.700 casos relacionados con la salud mental, de los que 140 son de adolescentes entre 6 y 17 años y 525 de jóvenes entre 18 y 35 años. «Es decir, que el 40 % de las consultas en urgencia en esta materia son de menores de 35 años», anota María García.

La concejala socialista también vincula esta situación con la privatización del Hospital de Día, «ya que el acuerdo ha finalizado en septiembre y Sacyl aún no ha anunciado si continuarán con su gestión. Mucho me temo que su intención es entregárselo a la Fundación Fundaneed. Esto está creando una gran incertidumbre en las familias», apostilla García, quien considera la salud mental como un «área prioritaria» y reclama la retirada de este borrador de convenio.

Por su parte, la secretaria provincial de Sanidad, Lourdes Rubio, se refiere a la salud mental como «la asignatura pendiente más urgente en nuestro tiempo» y recuerda que la Junta ha recibido 1,4 millones de euros para contratar a profesionales en salud mental. «Por eso exigimos a la Junta que utilice de forma transparente estos fondos para contratar a profesionales y acabar con las listas de espera», concluye Lourdes Rubio.