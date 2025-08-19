Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 19 de agosto de 2025
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Martes, 19 de agosto 2025, 20:00
Helicópteros y brigadas refuerzan el perímetro del incendio de Jarilla en el término municipal de Candelario
«El objetivo es asegurar el perímetro en la zona sur, especialmente en la ladera que desciende hacia el río Balozano», ha señalado Urko Bondía, técnico presente en el operativo
La alcaldesa de Candelario asegura que el incendio, que alcanza la zona de la cumbre, está «bajo control» y «no hay peligro para la población»
El fuego alcanza una zona ya quemada hace tres años, lo que reduce el riesgo de propagación, según la regidora
Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
Luis Vicente, vecino de Cerezal de Puertas, denuncia el abandono de los pueblos: «Solo se ocupan de nosotros cuando hay que votar»
«Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se desplazan a El Bierzo para apoyar en la protección de zonas urbanas y permitir a los forestales centrarse en el ataque de los fuegos en primera línea
Pedro Sánchez hace 'escala' con el Falcon en Matacán para llegar al fuego de Jarilla
El presidente aterrizó en Salamanca antes de montarse en un helicóptero para llegar a Cáceres
«Miro a mi alrededor y veo todo negro»
Los graves incendios de Cipérez y El Payo han calcinado miles de hectáreas dejando un reguero de destrucción en el paisaje de la zona. Aquellos que vieron las llamas de cerca cuentan cómo vivieron las horas más complicadas
Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero
El hombre ha sido arrestado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas al portar una prohibida en una zona de ocio nocturno
Cinco pueblos reciben agua potable a través de cisternas por culpa de los incendios
Se trata de Cipérez, Aldeadávila, Cabeza del Caballo, Garcirrey y Espadaña
Suspendido el chupinazo de las fiestas de Peñaranda por la alerta extrema de incendios
La concentración de peñas se mantiene sin cambios
La futura central hidroeléctrica de Irueña estará en marcha en 2028
La declaración de utilidad pública marca junio de ese año como límite para su operatividad
Un escape de gas al picar una tubería provoca quemaduras en la cara a un hombre en Santa Marta
El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:00 horas
Detenido por amenazar a un camarero con un cuchillo en la plaza del Corrillo: «Te lo pincho»
Uno de los testigos evitó que el hombre, de 64 años, apuñalase al trabajador antes de ser reducido y arrestado por la Policía
La ola de calor deja 21 muertos: uno de los peores agostos de la década
Los fallecidos por las altas temperaturas ya igualan a los de todo agosto del pasado año
Detenidos dos extranjeros participantes de la 'rave' de Salvatierra por atacar a una anciana para robarle el bolso en pleno centro de Béjar
Los presuntos autores, extranjeros de paso, fueron arrestados gracias a la colaboración de testigos y el bolso recuperado fue devuelto a la víctima
Todos los detalles de la pretemporada del Perfumerías Avenida
El equipo de Anna Montañana regresa el 25 de agosto a los entrenamientos y disputará cuatro partidos de preparación
