Dos bomberos trabajan en una intervención ajena a esta información.

Un escape de gas al picar una tubería provoca quemaduras en la cara a un hombre en Santa Marta

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:00 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 10:39

Un escape de gas ha obligado a activar en la mañana de este martes, 19 de agosto, un dispositivo de emergencia en la calle Lago de Santa Marta de Tormes. El aviso se ha recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 10:00 horas, cuando se ha detectado que una tubería había sido dañada durante unas obras en la zona.

Al lugar, se han desplazado de inmediato agentes de la Policía Local y personal de la empresa suministradora de gas, mientras el aviso también se ha notificado a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a la Guardia Civil para garantizar la seguridad del área y controlar el posible riesgo de explosión.

Durante la intervención, se ha solicitado asistencia sanitaria para un hombre que ha sufrido quemaduras en el rostro, por lo que una ambulancia de soporte vital básico también ha sido movilizada para atender al herido in situ.

