«Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego» Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se desplazan a El Bierzo para apoyar en la protección de zonas urbanas y permitir a los forestales centrarse en el ataque de los fuegos en primera línea

Martes, 19 de agosto 2025, 18:42

Los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se desplazaron a primera hora de la mañana de este martes a la comarca leonesa de El Bierzo para sumarse al operativo de lucha contra los incendios que asolan esta zona. La marcha fue pasadas las seis de la mañana y forma parte de la respuesta inmediata al llamamiento realizado por el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), efectuado en la tarde del lunes.

La dotación desplazada desde la base salmantina está compuesta por un mando, tres efectivos y un vehículo ligero del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Según lo previsto el equipo será relevado periódicamente para garantizar la continuidad de las tareas que sean asignadas sobre el terreno, así como de la seguridad de los efectivos desplazados.

El objetivo principal de esta misión no es el ataque directo al fuego, sino la protección de los núcleos urbanos y de la población que vive en las zonas amenazadas. Así lo explicó el sargento jefe de guardia, Ernesto Vega: «Vamos en un vehículo ligero con tres bomberos y un mando. En principio nuestra labor va a ser proteger la zona urbana-forestal de alguna de las poblaciones afectadas por el incendio o que estén amenazadas por él». «Eso es lo poquito que sabemos hasta ahora», matizaba el sargento momentos antes de partir.

El operativo, inicialmente destinado a la zona de Ponferrada, definirá con mayor detalle sus tareas una vez que la dotación llegue al lugar y se coordine con el CECOPI. «Creo que nos van a a asignar a otras autobombas, otros servicios o bomberos que están por la zona, y nuestra labor será básicamente la de proteger a las poblaciones», añadió Vega.

El sargento quiso aclarar que la intervención de los bomberos salmantinos se enmarca en un papel de apoyo a los equipos forestales que trabajan en primera línea: «No vamos realmente con las brigadas forestales en sí. Ellos son los especialistas en atacar al frente directo de la llama. Nosotros estamos cualificados para la protección de poblaciones y, de esta forma, no se restan recursos al ataque directo de extinción de los fuegos».

Con esta aportación los bomberos municipales de Salamanca refuerzan el dispositivo contra incendios en Castilla y León, en unos momentos especialmente tan complicados.