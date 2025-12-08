Unionistas rescata un punto contra todos los elementos, incluido el FVS (2-2) Los goles de Olmedo y Gastón permiten a los blanquinegros sumar tablas con la Ponferradina tras haberse ido al descanso perdiendo por dos goles

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:15 | Actualizado 18:52h.

El único precedente de un partido en lunes en Reina Sofía era el del 8 de enero del 2024. Fecha, santo y seña en la historia de Unionistas. Si no es el mejor día deportivo de la historia del club, desde luego se le parece. Lo que no hay discusión es que la prórroga y la tanda de penaltis ganados al Villarreal en la Copa del Rey son el mejor momento vivido en el estadio Reina Sofía. Y sanseacabó.

El recuerdo del encuentro de este lunes también tendrá su parangón. Por la manera que el equipo de Mario Simón, con lo justo en defensa, tuvo de levantarse de la lona de lo pasado en O Couto. Pero también del primer acto. Y nuevamente de la polémica arbitral.

El conjunto blanquinegro, que había firmado un prometedor inicio de encuentro, pagó muy caro la improvisada defensa con la que tuvo que jugar Unionistas. Una pérdida en tres cuartos de área, que el visitante Keita leyó con gran olfato, acabó en el primer gol del encuentro tras un tremendo latigazo de Xemi, al que Unai Simón no pudo llegar por lo duro y ajustado del lanzamiento.

El tanto no le cambió el paso a Unionistas, que tuvo el empate a renglón seguido, en una gran cabalgada de Hugo de Bustos que Juanma mandó por encima del travesaño con todo a favor.

Con toda la maquinaria puesta al servicio de las tablas, lo que Unionistas se encontró fue el segundo gol en contra tras una jugada rocambolesca, en la que la Ponferradina estrelló el balón en el larguero y que acabó en un dudoso penalti por juego peligroso de Gorjón, aunque Boris llegó a rematar sin que el defensa se lo impidiera, y sin que le tocara la cara, como se apreció en la repetición del FVS. Sin embargo, el colegiado no apreció que esto último fuera eximente.

Cortés no falló desde los once metros y Unionistas ahora sí se afligió. El descanso apareció como bálsamo para los de Mario Simón, que recompuso al equipo sustituyendo a Juanma por De la Nava. El cambio surgió su efecto. Los blanquinegros se hicieron con el control total del partido y empezaron a acosar la meta de Prieto hasta que en una acción genial de Jota López, que se zafó de dos rivales con una genialidad sobre la línea de fondo, encontró el premio del gol que le devolvía a la vida. Olmedo enganchó el centro del almeriense en a corona del área con un escorzo salvaje que dinamitó el larguero y las gradas del Reina Sofía. Que miró al unísono al reloj viendo que quedaba media hora por delante. Un mundo.

Tuvo Gastón en su cabeza el empate diez minutos después. Sin embargo, su remate a bocajarro lo salvó Prieto de manera milagrosa. La ocasión fallada, sin embargo, sirvió de toque arrebato para los blanquiengros, que acto seguido pidió penalti por manos y se encontró una falta al portero inesperada. No tuvo dudas el colegiado, sin embargo, en la siguiente llegada al área blanquinegra. El penalti fue de libro. Y el tanto de Gastón, también, a quien no le duró mucho la alegría del empate porque acabó expulsado por agarrar al portero.

Tuvo Unionistas el triunfo por dos veces. Pero una acción providencial de la defensa y un mal control de Álvaro Gómez dejaron el encuentro en unas tablas milagrosas, por cómo se presentaba todo y por cómo se dio.

