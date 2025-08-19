Helicópteros y brigadas refuerzan el perímetro del incendio en el término municipal de Candelario «El objetivo es asegurar el perímetro en la zona sur, especialmente en la ladera que desciende hacia el río Balozano», ha señalado Urko Bondía, técnico presente en el operativo

Imagen de la humareda provocada por el incendio de Jarilla, vista desde la sierra de Candelario.

Elena Martín Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 12:56

El incendio declarado en la localidad cacereña de Jarilla mantiene activo un frente en el término municipal de Candelario, donde trabajan distintos medios del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL). Según ha explicado Urko Bondía, técnico presente en el operativo, las labores se concentran en el extremo sur del municipio, con la participación de dos helicópteros, dos brigadas helitransportadas y una cuadrilla terrestre.

«El objetivo es asegurar el perímetro en la zona sur, especialmente en la ladera que desciende hacia el río Balozano», ha señalado Bondía, quien ha destacado que las condiciones meteorológicas actuales «son bastante aceptables» y permiten la intervención tanto de medios aéreos como terrestres.

El técnico ha subrayado que la estrategia prevista para las próximas horas pasa por «una intervención con medios aéreos, el remate con cuadrillas terrestres y, en algunos puntos, la técnica de quemas de ensanche».