La ola de calor deja 21 muertos: uno de los peores agostos de la década

Una máxima diez grados inferior a la del lunes pasado, cuando se alcanzaron los 39,5 —la más elevada del año—, y una mínima nueve grados menor a la de este domingo, cuando los termómetros no bajaron de los 21,6. Son las temperaturas previstas para este martes tras concluir la quinta ola de calor más larga de este siglo. Tras de sí, deja 21 muertes en la provincia de Salamanca. Es la estimación que realiza el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, a falta de los datos del domingo 17. A dos semanas de que concluya el mes, este ya es uno de los peores agostos de la década en lo que a mortalidad por altas temperaturas se refiere. Ya se ha igualado la cifra de fallecimientos por exceso de calor que MoMo estimó en todo agosto del pasado año, aunque es cierto que también se concentraron en las primeras semanas del mes. Aun así, está lejos todavía de llegar a los 33 decesos de 2023, pero supera al resto de los agostos de desde 2019.

Desde el 1 de junio hasta el 16 de agosto este sistema del Instituto de Salud Carlos III que permite estimar de forma indirecta el impacto de las altas temperaturas calcula 36 decesos por exceso de calor. Son tres más que en el mismo periodo del año anterior. Pese a todo, las defunciones vinculadas al exceso de calor continúan siendo muchas menos que las vinculadas a bajas temperaturas. De los 85 fallecimientos que se habrían producido en la provincia en lo que va de año vinculadas a los periodos con temperaturas más extremas, más del 57% se produjeron durante los meses más fríos del año.

Tras el fin de la ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) augura una semana sin alertas por altas temperaturas y sin previsión de lluvias, al menos, hasta el próximo domingo. Este día sí hay probabilidad de que se registren precipitaciones aunque es muy baja, del 5%. Hasta el viernes, 22 de agosto, no se espera volver a superar los 30 grados, mientras que la mínima estará por debajo de 15, al menos, hasta el sábado.