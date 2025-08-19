Detenidos dos extranjeros participantes de la rave de Salvatierra por atacar a una anciana para robarle el bolso en pleno centro de Béjar Los presuntos autores, extranjeros de paso para una fiesta 'RAVE', fueron arrestados gracias a la colaboración de testigos y el bolso recuperado fue devuelto a la víctima

Elena Martín Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 09:57

La Policía Nacional de Béjar detuvo a dos hombres como presuntos responsables de un robo con violencia ocurrido en un parque céntrico de la localidad la mañana del 14 de agosto.

Los sospechosos, que cubrían su rostro con pañuelos para no ser identificados, abordaron a una mujer de avanzada edad. Con un fuerte tirón le arrebataron el bolso mientras la empujaban, logrando su objetivo pese a la resistencia de la víctima.

Los jóvenes huyeron a pie por distintas calles de Béjar, pero fueron localizados y arrestados por los agentes gracias a la colaboración de ciudadanos que señalaron su ruta de escape. Se trataba de extranjeros de paso en la localidad que se habían desplazado a la provincia de Salamanca para participar en una fiesta 'RAVE' cerca del pantano de Santa Teresa.

Tras la detención, se recuperó el bolso con todas sus pertenencias, que fueron devueltas a la víctima. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Béjar, que decretó su ingreso en prisión.