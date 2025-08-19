Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un furgón de la Policía Nacional. ARCHIVO

Detenidos dos extranjeros participantes de la rave de Salvatierra por atacar a una anciana para robarle el bolso en pleno centro de Béjar

Los presuntos autores, extranjeros de paso para una fiesta 'RAVE', fueron arrestados gracias a la colaboración de testigos y el bolso recuperado fue devuelto a la víctima

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 09:57

La Policía Nacional de Béjar detuvo a dos hombres como presuntos responsables de un robo con violencia ocurrido en un parque céntrico de la localidad la mañana del 14 de agosto.

Los sospechosos, que cubrían su rostro con pañuelos para no ser identificados, abordaron a una mujer de avanzada edad. Con un fuerte tirón le arrebataron el bolso mientras la empujaban, logrando su objetivo pese a la resistencia de la víctima.

Los jóvenes huyeron a pie por distintas calles de Béjar, pero fueron localizados y arrestados por los agentes gracias a la colaboración de ciudadanos que señalaron su ruta de escape. Se trataba de extranjeros de paso en la localidad que se habían desplazado a la provincia de Salamanca para participar en una fiesta 'RAVE' cerca del pantano de Santa Teresa.

Tras la detención, se recuperó el bolso con todas sus pertenencias, que fueron devueltas a la víctima. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Béjar, que decretó su ingreso en prisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Hervás llega a la cumbre de la Sierra de Candelario
  2. 2 La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
  3. 3 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  4. 4 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  5. 5 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  6. 6 Todo listo para la madrugada más bonita del año: se verá un triángulo de luz irrepetible
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 18 de agosto de 2025
  8. 8 Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios
  9. 9 La tarjeta del metropolitano ya no se recarga en los buses y el dinero no gastado se devolverá
  10. 10 Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenidos dos extranjeros participantes de la rave de Salvatierra por atacar a una anciana para robarle el bolso en pleno centro de Béjar

Detenidos dos extranjeros participantes de la rave de Salvatierra por atacar a una anciana para robarle el bolso en pleno centro de Béjar