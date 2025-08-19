Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Anna Montañana, llegando al pabellón junto a Víctor Sánchez el pasado verano.

Todos los detalles de la pretemporada del Perfumerías Avenida

El equipo de Anna Montañana regresa el 25 de agosto a los entrenamientos y disputará cuatro partidos de preparación

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 12:49

Aunque ya se conocían algunos detalles, ha sido este martes cuando el Perfumerías Avenida ha anunciado cómo será su pretemporada, con la fecha de inicio de los entrenamientos, cómo se irán incorporando las jugadoras, y los partidos de preparación.

El inicio oficial en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez tendrá lugar el lunes 25 de agosto por la tarde, aunque algunas jugadoras han decidido acortar sus vacaciones y se irán incorporando en los próximos días para someterse a los reconocimientos médicos y las primeras pruebas físicas.

Ocho serán las que estén en el comienzo de la pretemporada a las órdenes de Anna Montañana y el resto del cuerpo técnico para la temporada 2025/26: Andrea Vilaró, Iyana Martín, Claudia Soriano, Abby Meyers, Belén Arrojo, Laura Spreafico, Clarince Djaldi-Tabdi y Laura Erikstrup, que llegará a Salamanca pocos días después de culminar una gran liga en Australia. Carmen Soto y Elena Benito, jugadoras vinculadas del equipo de la Universidad de Salamanca, también estarán en el inicio de los entrenamientos.

Las otras tres componentes de la primera plantilla, Khadijiah Cave, Regan Margarity y Shavonte Zellous se unirán a la disciplina de Avenida más tarde, en función de sus compromisos contractuales y deportivos, según ha informado el club.

También han quedado confirmados este lunes todos los partidos de pretemporada, que se disputarán lejos del Würzburg Silvia Domínguez. Los días 5 y 6 de septiembre el conjunto salmantino disputará en Orense el torneo de As Burgas, en el que se medirá al Araski y al Ensino. El domingo 14 las de Montañana viajarán a Palma de Mallorca para enfrentarse al Azul Marino Viajes, y la pretemporada terminará el 19 o 20 de septiembre con la Copa Castilla y León frente al Recoletas Zamora.

El siguiente fin de semana, del 27 y 28 de septiembre, tendrá lugar la Supercopa en Huesca, en la que participarán el Perfumerías Avenida, Valencia Basket, Hozono Global Jairis y Casademont Zaragoza.

