Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura Erikstrup, con el trofeo de MVP. WOODVILLE WARRIORS

Laura Erikstrup llegará a Avenida como campeona y MVP en Australia

La pívot norteamericana firmó 23 puntos y 13 rebotes para que las Woodville Warriors se llevaran el título de conferencia

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:15

Laura Erikstrup, uno de los nueve fichajes del Perfumerías Avenida para esta temporada, llegará a Salamanca después de haber logrado un gran éxito en su primera experiencia profesional tras haber completado su etapa universitaria en Estados Unidos con Grand Canyon.

La norteamericana, también con nacionalidad danesa, se ha proclamado campeona de la Conferencia Central de la NBL australiana con las Woodville Warriors, tras vencer en dos partidos en la final a Sturt Sabres. En el segundo y definitivo, que acabó con el resultado de 65-73, Erikstrup fue elegida como jugadora más valiosa al terminar con 23 puntos y 13 rebotes después de disputar los 40 minutos.

Durante estos meses en Australia una de las nuevas jugadoras de Avenida ha protagonizado unos grandes números, con unos promedios de 17.6 puntos, 8.4 rebotes y 1.9 asistencias por partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca en alerta por dos incendios que amenazan con entrar en la provincia
  2. 2 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  3. 3 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  4. 4 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  5. 5 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  6. 6 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  7. 7 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  8. 8 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  9. 9 El incendio de Cipérez sigue en nivel 1 cinco días después
  10. 10 Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Laura Erikstrup llegará a Avenida como campeona y MVP en Australia

Laura Erikstrup llegará a Avenida como campeona y MVP en Australia