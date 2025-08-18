Laura Erikstrup llegará a Avenida como campeona y MVP en Australia La pívot norteamericana firmó 23 puntos y 13 rebotes para que las Woodville Warriors se llevaran el título de conferencia

Alex G. Santana Salamanca Lunes, 18 de agosto 2025, 18:15

Laura Erikstrup, uno de los nueve fichajes del Perfumerías Avenida para esta temporada, llegará a Salamanca después de haber logrado un gran éxito en su primera experiencia profesional tras haber completado su etapa universitaria en Estados Unidos con Grand Canyon.

La norteamericana, también con nacionalidad danesa, se ha proclamado campeona de la Conferencia Central de la NBL australiana con las Woodville Warriors, tras vencer en dos partidos en la final a Sturt Sabres. En el segundo y definitivo, que acabó con el resultado de 65-73, Erikstrup fue elegida como jugadora más valiosa al terminar con 23 puntos y 13 rebotes después de disputar los 40 minutos.

Durante estos meses en Australia una de las nuevas jugadoras de Avenida ha protagonizado unos grandes números, con unos promedios de 17.6 puntos, 8.4 rebotes y 1.9 asistencias por partido.