El Perfumerías Avenida preparará la campaña a domicilio

El Perfumerías Avenida dará el próximo lunes 25 de agosto el pistoletazo de salida a la pretemporada más viajera de su historia reciente. Las obras del pabellón de Würzburg-Silvia Domínguez obligarán al conjunto azulón a disputar todos sus test fuera de su feudo.

Pero no solo eso, sino que en la agenda de los encuentros preparatorios para la temporada no está previsto ya no solo un choque en el pabellón de la avenida de San Agustín, sino tampoco en la propia ciudad —el tradicional Torneo de Ferias hará un parón este septiembre y no se celebrará, tal y como quedó al descubierto con la publicación del programa deportivo de las fiestas locales del próximo mes—, e incluso se ausentará de los límites provinciales.

Así las cosas, el calendario de amistosos de Perfumerías Avenida —que no está cerrado al cien por cien— será viajero. Hasta la fecha, el conjunto azulón tan solo tiene confirmada su participación en el triangular As Burgas Basket Cup, que tendrá lugar en el Pazo dos Deportes Paco Paz, en Orense, dentro de un memorial homenaje a Gonzalo Bernardo y que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre. En la primera fecha, las azulonas se medirán al Durán Maquinaria Ensino y, un día después, lo harán frente al Araski.

Otra de las paradas obligadas de la pretemporada será la clásica Copa de Castilla y León, que en estos días se encuentra encajando las fechas de su disputa.

Cabe recordar que el inicio de la temporada para el Perfumerías Avenida está fijado para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, cuando se disputará en la ciudad de Huesca —en su Palacio de los Deportes— la Supercopa de España, en la que se verá las caras por el primer título del curso frente a Valencia Basket, Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis.

Una semana después comenzará la fase regular de la Liga Femenina frente al Araski, en el polideportivo de Mendizorrotza, y cinco días después llegará el turno para abrir la liguilla de la Eurocup en Grecia. El primer partido local del curso para el conjunto de Anna Montañana está fijado para una semana después (12 de octubre), frente al Cadí La Seu.