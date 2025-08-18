Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Anna Montañana, junto a Víctor Sánchez, Pablo García y Raquel Romo.

Avenida cierra el cuerpo técnico de Montañana para la temporada 2025/26

Yeray García, que llega procedente de Unionistas, y Ángel Bravo son las dos caras nuevas

Alex G. Santana

Salamanca

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:08

A una semana de comenzar los entrenamientos para preparar la temporada 2025/26 (el 25 de agosto), el Perfumerías Avenida ha anunciado la composición del cuerpo técnico liderado por Anna Montañana y que presentará dos caras nuevas respecto al de la pasada campaña.

La entrenadora valenciana, que cumplirá su segundo curso en el banquillo, estará acompañada por Pablo García, en su quinta temporada como ayudante en el primer equipo, y Raquel Romo, que alcanzará ya diez y que además coopera con el presidente, Jorge Recio, y Montañana, en la dirección deportiva.

Carlos Moreno y Jorge Álvarez repetirán al frente de los servicios médicos. Ester García continuará también como fisioterapeuta, y estará acompañada por Ángel Bravo, que sustituirá a Rocío Castaño, y que cuenta con una amplia experiencia en baloncesto, fútbol sala y bádminton.

La otra cara nueva en el cuerpo técnico será la de Yeray García, que será el preparador físico en sustitución de Richard Huerta. Llega procedente de Unionistas y junto a él también repetirá Víctor Sánchez, y que tendrá como función principal la de delegado del primer equipo.

