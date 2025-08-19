Suspendido el chupinazo de las fiestas de Peñaranda por la alerta extrema de incendios La concentración de peñas se mantiene sin cambios

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 19 de agosto 2025, 12:26

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha informado, en la mañana de este martes, 19 de agosto, que se suspende el lanzamiento del tradicional chupinazo que estaba previsto para por la tarde. La decisión se ha tomado tras la ampliación de la resolución de la Junta de Castilla y León que declara a la Comunidad en alerta extrema por riesgo de incendios, lo que prohíbe de manera total el uso de material pirotécnico o de cualquier artefacto que pueda generar chispas.

A pesar de la cancelación del chupinazo, la concentración de peñas se mantiene sin cambios y se ha anunciado que, a las 21:00 horas, se llevará a cabo una simulación del lanzamiento mediante efectos de sonido, con el fin de preservar el ambiente festivo.

Desde la organización, han agradecido la comprensión de vecinos y visitantes, apelando a la responsabilidad colectiva para garantizar la seguridad en un contexto marcado por las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales.

Además, tal y como ha podido saber LA GACETA, también se está valorando la posibilidad de suspender el espectáculo de música y de fuego. La decisión, por ahora, no está tomada.