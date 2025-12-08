Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo. ARCHIVO

El Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo y El Encinar, núcleos rurales más humildes de Salamanca

La urbanización de Valdelagua, la zona de la provincia con menos población bajo el umbral de la pobreza

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:53

La mayor concentración de pobreza de la provincia se encuentra, sin duda, en el barrio capitalino de San José. Pero, fuera de las «fronteras» de la ciudad del Tormes, es el Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo donde un mayor número de personas viven bajo el umbral de pobreza. Más de un tercio de la población que reside en esta sección censal, aproximadamente unas 385 personas, disponen de una renta inferior al 60 % de la mediana, que en el municipio mirobrigense se sitúa en 16.450. En esta zona la renta media de los vecinos se sitúa, según el Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares del INE, en 10.490 euros, unos 874 al mes.

El parámetro para medir la pobreza relativa señala que una proporcion muy similar de personas con recursos insuficientes se concentra en la urbanización de El Encinar. Con una renta media más baja que en el barrio mirobrigense, este núcleo residencial del municipio de Terradillos cuenta con un 34,2 % de vecinos bajo el umbral de la pobreza, lo que supone unos 900 vecinos de un censo de unos 2.700.

En Béjar hay dos distritos censales que también se encuentran entre los más humildes de toda la provincia. Tanto una parte del casco antiguo como la zona de González Macías y calles cercanas un tercio de la población residente vive bajo el umbral de la pobreza. En Hinojosa de Duero, Matilla de los Caños y Fuentes de Oñoro el INE también ha localizado áreas con una alta proporción de hogares que llegan con muchas dificultades a final de mes.

La urbanización de Valdelagua, en Santa Marta de Tormes, es la zona de toda la provincia en el que menos personas se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Según el INE, serían un 3,7 % de sus vecinos. El segundo porcentaje más bajo sería el de la urbanización Átika, en el mismo municipio, donde se sitúa en el 5,96 %. Y en tercer lugar, la urbanización Navahonda y su entorno, en Carbajosa de la Sagrada.

