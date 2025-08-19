La futura central hidroeléctrica de Irueña estará en marcha en 2028 La declaración de utilidad pública marca junio de ese año como límite para su operatividad

Los pasos para la construcción de la central hidroeléctrica de la presa de Irueña, situada en la comarca de Ciudad Rodrigo, siguen adelante. Tras la firma del acta oficial de inicio de las obras en el pasado mes de marzo, el Boletín Oficial de Castilla y León publica la declaración como utilidad pública del proyecto electromecánico para el aprovechamiento hidroeléctrico de la presa y de la central que llevará la energía producida a la red eléctrica a través de la subestación de Fuenteguinaldo, en los términos municipales de El Bodón y El Sahugo.

Además, esta publicación señala la fecha de entrada en funcionamiento de la instalación que deberá tener lugar en el primer semestre de 2028, con fecha límite el 25 de junio de 2028. Así mismo, se especifica que contará con « dos turbinas Francis de eje horizontal de 8,40 m3/s de caudal turbinado» y «dos generadores síncronos trifásicos tipo bruhless (excitación sin escobillas)».

La central derivará la electricidad hasta la subestación de Fuenteguinaldo lo que conllevará la instalación de una línea eléctrica de cerca de 2 kilómetros, con la consiguiente expropiación de terrenos por la que está proyectado que pase, unos 12.000 metros cuadrados, en los que se deberán colocar las torretas correspondientes.

En este sentido, gracias a la declaración de utilidad pública, llevará implícita «la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos o zonas de servidumbre pública y todo en relación con los bienes y derechos afectados», según aparece redactado en el Bocyl publicado ayer martes.

Más de 8 millones de euros

La construcción de esta central cuenta con una inversión de 8.805.634 euros, IVA incluido, por parte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo dependiente del Gobierno de España y se cuenta con unos plazos de trabajos cercanos a los 36 meses. Tras más de 10 años de intentos infructuosos por llevar a cabo el proyecto, en febrero de este año se consiguió la adjudicación de las obras, siendo la primera central de nueva creación en décadas en la provincia. En cuanto a la presa, situada El Bodón y El Sahugo, se creó entre los años 1997 y 2003.