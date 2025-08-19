Cinco pueblos reciben agua potable a través de cisternas por culpa de los incendios

José Ángel Montero y D. Sánchez Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 10:51 Comenta Compartir

A la tragedia que supone la pérdida de masa forestal y bienes muebles, los incendios traen también consigo no pocas incidencias para los vecinos de la zona. Una de ellas está vinculada con el suministro de agua potable, que en el caso de Salamanca se ha visto agudizado en varias localidades debido a los efectos del incendio de Cipérez. Tanto es así, que cinco localidades han precisado en los últimos tres días del suministro de agua potable a través de las cisternas de la Diputación provincial. Y todo debido a las incidencias que el incendio ha provocado en la mancomunidad Cabeza de Horno, que por una avería en el sistema eléctrico ha impedido el llenado de los depósitos. Esta situación ha afectado especialmente a los municipios de Cipérez, Aldeadávila de la Ribera, Cabeza del Caballo, Garcirrey y Espadaña, según confirma la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez.

En este sentido, durante el fin de semana (días 16 y 17), las cisternas de la Diputación repartieron un total de 216.000 litros de agua potable entres las localidades de Aldeadávila de la Ribera (81.000 litros), Cipérez (81.000), Cabeza del Caballo (27.000) y Garcirrey (27.000 litros). De estas localidades, dos ya recuperaron ayer el suministro: Cabeza del Caballo y Cipérez —este gracias a los sondeos que el municipio utiliza como recurso cuando no llega agua del sistema mancomunado—.

Por su parte, Aldeadávila tuvo que recurrir este lunes de nuevo al suministro de agua a través de las cisternas, que dejaron 84.000 litros en los depósitos municipales. «El problema es que no tenemos presión en los depósitos y por eso necesitamos de los camiones cisterna», confirma el alcalde de Aldeadávila, Florencio García, consciente de que el hecho de ser el último pueblo en la línea de distribución les afecta en mayor medida. «El objetivo es conseguir que todos los vecinos puedan abastecerse de agua potable con camiones cisterna en lo que se soluciona el problema», apostilla.

Una solución a la que recurren también el resto de municipios afectados. «Y es que prefieren que el agua se lleve a los propios depósitos en lugar de instalar depósitos alternativos», señala Pilar Sánchez, quien confirma que también se repartieron 28.000 litros en Casasola, pedanía de Garcirrey, al tiempo que tuvieron que hacer lo propio en Pedernal, anejo de Espadaña, con el reparto de otros 28.000 euros.

«Desde la Diputación hacemos todo lo que podemos para conseguir que a ningún pueblo le falta agua y en eso somos bastante generosos a la hora de hacer llegar las cisternas», afirma la diputada de Medio Ambiente, consciente de que estas localidades cuentan actualmente con un mayor número de habitantes y que el incendio ha agudizado este problema, «por eso tratamos de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades», matiza Pilar Sánchez.

En este sentido, la Diputación de Salamanca ya tiene previsto enviar este martes más cisternas a Aldeadávila, municipio que presenta un mayor problema al estar en el final del ramal que abastece la mancomunidad Cabeza de Horno.