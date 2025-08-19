Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Situación en Candelario del incendio proveniente de Hervás y Jarilla. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIO

La alcaldesa de Candelario asegura que el incendio, que alcanza la zona de la cumbre, está «bajo control» y «no hay peligro para la población»

El fuego alcanza una zona ya quemada hace tres años, lo que reduce el riesgo de propagación, según la regidora

C. L. S.

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 10:37

La alcaldesa de Candelario, María Elvira Fernández Gómez, ha emitido un comunicado dirigido a todos los vecinos para actualizar la situación del incendio declarado en el entorno del municipio. En su comunicado, Fernández Gómez ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad señalando que, aunque el fuego ha alcanzado en las últimas horas la zona de la cumbre, detrás de Los Dos Hermanitos, la situación está bajo control y «la población no corre ningún tipo de peligro».

Durante toda la noche los equipos de extinción han mantenido una vigilancia constante, trabajando de forma ininterrumpida para acabar con las llamas. Además, durante este martes se sumarán dos o tres helicópteros para reforzar las tareas de control y enfriamiento de la zona afectada.

El incendio que entró tras el originado en la localidad cacereña de Jarilla, según relata la alcaldesa, se ha extendido hasta una zona de piedra y matorral que ya se vio afectada hace tres años, algo que, remarca, reduce el riesgo de propagación rápida. No obstante, ante la presencia de humo, el Ayuntamiento de Candelario recomienda a los vecinos mantener las ventanas cerradas y hacer uso de mascarillas, ya que la calidad del aire puede verse perjudicada.

El Consistorio se compromete a seguir informando periódicamente sobre la evolución del incendio y recuerda a los vecinos que pueden contactar con el Ayuntamiento ante cualquier consulta o necesidad.

