Detenido por amenazar a un camarero con un cuchillo en la plaza del Corrillo: «Te lo pincho» Uno de los testigos evitó que el hombre, de 64 años, apuñalase al trabajador antes de ser reducido y detenido por la Policía

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre, de iniciales J.M.B.C. y de 64 años, como supuesto autor de un delito de amenazas y tenencia ilícita de armas tras amenazar con un cuchillo a un camarero en la plaza del Corillo: «Te lo pincho».

Según ha podido saber LA GACETA por fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron este lunes, 18 de agosto, sobre las 18:35 horas en plena vía pública cuando una patrulla fue comisionada al lugar en el que, al parecer, un hombre estaba amenazando a un camarero. De inmediato, los efectivos se trasladaron hasta la zona y al llegar observaron como un agente de la Policía Local se encontraba en el suelo tratando de inmovilizar a un individuo el cual se encontraba muy alterado y violento, no colaborando en ningún momento con dicha maniobra de seguridad, por lo que un agente de la Policía Nacional procedió a detener al mismo.

Acto seguido, uno de los policías se entrevistó con el camarero, víctima de las amenazas, el cual manifestó que momentos antes el ahora arrestado se encontraba molestando a los clientes de su terraza por lo que procedió a invitarle a que abandonada la misma, instante el cual habría extraído un cuchillo de su bolsillo a la par que le decía: «Te lo pincho, te lo pincho».

Para evitarlo, uno de los testigos presenciales habría empujado y tirado al suelo a J.M.B.C., llegando inmediatamente al lugar la Policía Local y Nacional haciéndose cargo del mismo. Los agentes procedieron a detenerlo e incautarle la navaja, manifestando que «es suya», pero que la utiliza «para comer».

Posteriormente, el hombre fue trasladado hasta dependencias policiales, en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, como presunto autor de un delito de amenazas y tenencia ilícita de armas, para la realización de las diligencias oportunas al respecto.

Después de pasar la noche en los calabozos policiales y una vez finalizados todos los trámites policiales necesarios, los efectivos pondrán al arrestado en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Salamanca, que estos días se encuentra en funciones de guardia.