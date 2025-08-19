Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectos intervenidos por la Policía Nacional al detenido en Salamanca. POLICÍA NACIONAL

Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero

El hombre ha sido arrestado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas al portar una prohibida en una zona de ocio nocturno

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 14:21

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas. Cuando los efectivos realizaban labores de prevención en zonas de ocio nocturno en Salamanca, observaron como un individuo al detectar su presencia realizaba movimientos evasivos. Fruto de los mismos procedieron a su identificación y al registro de sus pertenencias.

Durante el mismo se le intervino una defensa extensible, denominada arma prohibida, y la cual no puede ser utilizada por particulares, así como numerosas sustancias estupefacientes y una considerable cantidad de dinero en billetes de distinta cuantía. Que se trataba de una defensa extensible de mango negro cubierto con espuma negra para facilitar su empañamiento, fabricada en metal, de alta resistencia y de gran agilidad en su despliegue y extracción, que resulta contundente a la hora de golpear.

Este individuo estaba realizando labores de control de acceso a uno de los locales ubicados en esa zona de ocio. Además, el mismo mantuvo una actitud hostil en todo momento con las dotaciones policiales actuantes.

Se le localizaron las siguientes sustancias estupefacientes en distintos envoltorios ocultos en distintas partes de su indumentaria: speed, con un peso total de 1,59 gramos; y otros tres de cocaína, con un peso de 1,07 gramos, de 1,24 gramos y de 1,12 gramos. También se localizaron numerosos billetes de distintas cantidades en distintos bolsillos.

En vista de los hechos, los funcionarios policiales procedieron a la detención del hombre como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas. Fue trasladado a dependencias policiales junto con todo lo intervenido, donde una vez realizados los trámites oportunos fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Hervás llega a la cumbre de la Sierra de Candelario
  2. 2 La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
  3. 3 El incendio de Candelario se eleva a nivel 1
  4. 4 La tarjeta del metropolitano ya no se recarga en los buses y el dinero no gastado se devolverá
  5. 5 Todo listo para la madrugada más bonita del año: se verá un triángulo de luz irrepetible
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 18 de agosto de 2025
  7. 7 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  8. 8 Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios
  9. 9 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  10. 10 Google Maps incorpora un nuevo servicio para ver la evolución de los incendios en tiempo real

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero

Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero