Detenido en Salamanca el portero de una discoteca con una porra extensible, drogas y dinero El hombre ha sido arrestado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas al portar una prohibida en una zona de ocio nocturno

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas. Cuando los efectivos realizaban labores de prevención en zonas de ocio nocturno en Salamanca, observaron como un individuo al detectar su presencia realizaba movimientos evasivos. Fruto de los mismos procedieron a su identificación y al registro de sus pertenencias.

Durante el mismo se le intervino una defensa extensible, denominada arma prohibida, y la cual no puede ser utilizada por particulares, así como numerosas sustancias estupefacientes y una considerable cantidad de dinero en billetes de distinta cuantía. Que se trataba de una defensa extensible de mango negro cubierto con espuma negra para facilitar su empañamiento, fabricada en metal, de alta resistencia y de gran agilidad en su despliegue y extracción, que resulta contundente a la hora de golpear.

Este individuo estaba realizando labores de control de acceso a uno de los locales ubicados en esa zona de ocio. Además, el mismo mantuvo una actitud hostil en todo momento con las dotaciones policiales actuantes.

Se le localizaron las siguientes sustancias estupefacientes en distintos envoltorios ocultos en distintas partes de su indumentaria: speed, con un peso total de 1,59 gramos; y otros tres de cocaína, con un peso de 1,07 gramos, de 1,24 gramos y de 1,12 gramos. También se localizaron numerosos billetes de distintas cantidades en distintos bolsillos.

En vista de los hechos, los funcionarios policiales procedieron a la detención del hombre como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas. Fue trasladado a dependencias policiales junto con todo lo intervenido, donde una vez realizados los trámites oportunos fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca.