Pedro Sánchez hace 'escala' con el Falcon en Matacán para llegar al fuego de Jarilla El presidente aterrizó en Salamanca antes de montarse en un helicóptero para llegar a Cáceres

El Falcon de Pedro Sánchez ha aterrizado en la mañana de este martes en el aeropuerto de Matacán. Lo ha hecho para hacer 'escala' en su visita al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla (Cáceres) y mantener allí un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que se encuentran trabajando en la extinción del incendio que afecta a esa zona.

El vuelo del presidente de Gobierno ha partido desde Canarias, concretamente desde el Aeropuerto César Manrique Lanzarote (Las Palmas), a las 9:19 horas y ha tocado tierra en Salamanca a las 11:32 después de un viaje de 2 horas y 12 minutos.

Desde Matacán, Pedro Sánchez se ha montado en un helicóptero que le ha llevado hasta Jarilla, donde se encuentra activo uno de los incendios más importantes de los que están afectado a España.

Actualmente más de una veintena de medios aéreos siguen trabajando en el incendio de Jarilla, en un «día clave» en las tareas de extinción, para lo que se va a distribuir a lo largo de los distintos sectores todos los medios humanos y materiales de los que se dispone.

Este incendio ha arrasado hasta el momento 15.500 hectáreas, cuenta con 155 kilómetros de perímetro y preocupa un posible descuelgue hacia las localidades de Jerte y Tornavacas.

Además, en la tarde de este martes se espera que aterrice en la base de Matacán otro medio aéreo del RescEU desde República Checa que trabajará en los incendios entre Castilla y León y Galicia.