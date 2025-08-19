Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual» Luis Vicente, vecino de Cerezal de Puertas, denuncia el abandono de los pueblos: «Solo se ocupan de nosotros cuando hay que votar»

Susana Magdaleno Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 16:37 Comenta Compartir

En Cerezal de Puertas, uno de los municipios más afectados, con varias casas quemadas, y sólo unos 60 vecinos, Luis Vicente lava el coche a la puerta de su casa. Tiene una quemadura en la cara, como consecuencia del fuego. «Tengo 82 años y yo nunca había visto nada igual», recuerda, y cuenta que se quemó al ir a la nave al ver que podía arder y entonces saltó una chispa y comenzó el fuego. Pudo llegar al coche pero, antes de poder cerrar la puerta, le sorprendió una llama. Explica que su familia ha perdido un millón de kilos de forraje «que era además extraordinario», y de paja, además de las naves. «Hubo un momento en el que nos vinimos hacia casa porque no sabíamos dónde atender porque había fuego por todos los sitios y no aparecía nadie. Sólo gente de los pueblos, para ayudar». Luis deja de hablar unos segundos porque, emocionado, no puede seguir. «Nos tienen abandonados con las carreteras, con las cunetas sin segar. Sólo se ocupan de nosotros cuando hay que votar o pagar el IBI».

Da gracias a que el fuego se cortó porque tenían barbecho. Junto al coche tiene aparcado el tractor con el que intentaron frenar el incendio, aunque no se pudo evitar que el fuego entrara en el municipio y quemara varias casas.

Luis Vicente agradece el que se cortara el fuego gracias a que tenían una tierra en barbecho y ahí se frenó. Lamenta que no les dejen cortar «ni una zarcera, ni una rama de roble. Y así está todo, todo perdido», dice el vecino de Cerezal de Puertas, uno de los más afectados por el incendio «A este paso estos ecologistas van a acabar con nosotros», advierte.

Temas

Incendios